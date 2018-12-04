Косачев ожидает встречи с главой международного комитета ЕП до выборов

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает на встречу со своим визави в Европарламенте Дэвидом Макалистером до выборов в новый состав ЕП.

"Мы по линии комитета по международным делам Совета Федерации сейчас восстанавливаем контакты с нашими коллегами в комитете по международным делам Европарламента", - цитирует сенатора РИА Новости.

"Я рассчитываю на то, что с господином (Дэвидом) Макалистером, который возглавляет сейчас этот комитет, все-таки сможем встретиться до того, как истекут полномочия нынешнего состава Европарламента", - заявил Косачев.

Выборы в ЕП пройдут в мае 2019 года, напоминает агентство.

Ранее во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с депутатом Европарламента от Литовской Республики Роландасом Паксасом. Как сообщает пресс-служба верхней палаты, председатель отметила важность обмена мнениями "в непростых внешнеполитических условиях" и высказала мнение, что Россия и Европейский союз заинтересованы в возобновлении полноценного и взаимоуважительного диалога. Она также выразила надежду, что в ЕП будут звучать не только односторонние русофобские высказывания, но и альтернативные точки зрения на отношения с Россией.