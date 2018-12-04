Кремль: Визит премьера Греции завершит период неспокойных отношений с РФ

В пятницу, 7 декабря, Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу особенно важной в контексте ранее случившегося дипломатического скандала и отметил, что страны могут полностью восстановить отношения.

"Этот визит носит особый характер, поскольку он призван завершить неспокойный период в развитии наших двусторонних отношений", - заявил Юрий Ушаков на брифинге для СМИ во вторник, 4 декабря.

Речь идет о высылке сотрудников посольства РФ в Афинах, о запрете въезда в Грецию двум бывшим российским дипломатам, в ответ на что Россия была вынуждена принять зеркальные меры.

"Таких сбоев давно мы не наблюдали в наших отношениях", - заметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что это нетипичный период в наших традиционно дружеских отношениях, и теперь сложились предпосылки к тому, чтобы его завершить.

Экономические отношения России и Греции в целом развиваются неплохо. Так, туристический поток растет - ожидается, что до конца года в Греции побывают более 1 миллиона российских туристов.

В Москве греческого премьера ждет знаменательный подарок - копия знамени греческого пехотного полка.