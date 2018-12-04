Новости

В Мексике небольшой самолет врезался в жилой дом 05:46
В Приамурье в ДТП с микроавтобусом и внедорожником погиб человек 05:25
Помпео заявил о поддержке права Израиля на самооборону 05:16
Глава ЦРУ расскажет сенаторам об убийстве журналиста Хашкаджи 05:10
На Сахалине из-за гололеда закрыли участок автомагистрали 04:38
В Мексике шесть полицейских стали жертвами вооруженного нападения 04:24
Латвийский производитель шпрот не оправился от эмбарго России 03:54
США решили направить свои военные корабли в Персидский залив 03:22
Директор Софии Ротару прокомментировал отмену выступлений в России 02:42
В Нидерландах суд не разрешил пенсионеру снизить возраст на 20 лет 01:47
Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны 01:16
Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море 00:59
Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином замечательными 00:39
ЦБ РФ попросит делиться информацией о крупных валютных сделках 03.12.2018
Экипаж корабля "Союз МС-11" перешел на МКС 03.12.2018
МИД Ирана отказался подтверждать испытание баллистической ракеты 03.12.2018
Песков рассказал о счастье в работе 03.12.2018
Песков объяснил заминку с декларацией G20 03.12.2018
"Арсенал" неожиданно обыграл лидера чемпионата 03.12.2018
Вооруженный мужчина задержан в приемной болгарского президента 03.12.2018
Песков рассказал о любви к Турции 03.12.2018
Песков сравнил себя с сапером и рассказал о графике президента 03.12.2018
В Москве на улице у мужчины отняли 40 миллионов рублей 03.12.2018
Под Житомиром в соборе УПЦ прошли обыски 03.12.2018
Песков рассказал, чем может обернуться создание квазигосударств в Сирии 03.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 03:54
Рубрика: В мире

Латвийский производитель шпрот не оправился от эмбарго России

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии "Бривайс вилнис" до сих пор ощущает на себе негативный эффект от российского эмбарго.

По данным портала Laukos, за девять месяцев этого года компании удалось сократить убытки более чем в полтора раза - с почти 678 тысяч евро до 436 тысяч. Само предприятие такие потери объясняет низкой активностью рынка и высокой конкуренцией.

Латвия не нашла замену российскому рынку шпрот

Несмотря на достаточно положительную динамику в 2018 году, "Бривайс вилнис" подчеркивает, что до сих пор в компании ощущают негативное влияние запрета на поставки в Россию. Поэтому руководство пытается сохранить нынешних клиентов и освоить новые рынки, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений, включая наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.

В мире Европа Латвия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа
Песков предупредил о "нехороших" последствиях выхода США из ДРСМД
Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"-2018
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК