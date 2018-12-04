Латвийский производитель шпрот не оправился от эмбарго России

Крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии "Бривайс вилнис" до сих пор ощущает на себе негативный эффект от российского эмбарго.

По данным портала Laukos, за девять месяцев этого года компании удалось сократить убытки более чем в полтора раза - с почти 678 тысяч евро до 436 тысяч. Само предприятие такие потери объясняет низкой активностью рынка и высокой конкуренцией.

Несмотря на достаточно положительную динамику в 2018 году, "Бривайс вилнис" подчеркивает, что до сих пор в компании ощущают негативное влияние запрета на поставки в Россию. Поэтому руководство пытается сохранить нынешних клиентов и освоить новые рынки, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений, включая наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.