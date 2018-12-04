Лауреатами премии "Глобальная энергия"-2018 стали россиянин и австралиец

Лауреатами престижной международной премии "Глобальная энергия" в 2018 году стали двое ученых из России и Австралии. Интрига сохранялась до последнего. В шорт-лист вошел даже глава компании TeslaInc Илон Маск,но в этот раз богиня победы обошла его стороной. В итоге престижную премию, вошедшую, кстати, в топ-99 лучших научных наград мира, получили академик РАН Сергей Алексеенко и австралийский ученый Мартин Грин. Именно за их кандидатуры проголосовало большинство членов Международного комитета по присуждению "Глобальной энергии", который с 2013 года возглавляет нобелевский лауреат Родней Джон Аллам из Великобритании.

По его собственным словам, в этом году на звание лауреата претендовали 44 ученых из четырнадцати стран. Большая часть номинированных (34 процента) так или иначе были связаны с возобновляемой энергетикой. На второй позиции (почти 16 процентов) - разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов. Исследования в области ядерной энергетики замыкают первую тройку (более 13 процентов). География выдвижений охватывает практически весь мир: Европа, Северная Америка, Азия и Океания. Но большинство номинантов (56 процентов) были представителями европейских государств.

Чем же заслужили признание коллег профессор из университета Нового Южного Уэльса и академик Сибирского отделения РАН? Если кратко - Алексеенко отмечен за разработки в области теплоэнергетики, которые позволяют создавать современное энергосберегающее оборудование, а профессор Грин - за технологии в фотовольтаике, повышающие экономичность и эффективность солнечных модулей.

А теперь - чуть подробнее об идеях каждого лауреата. Заведующий лабораторией проблем тепломассопереноса Института теплофизики Сибирского отделения РАН Сергей Алексеенко считает, что рост потребления электроэнергии и ухудшение экологической ситуации являются самыми серьезными вызовами человечеству в последние десятилетия. И именно за подготовку теплофизических основ создания энергетических и энергосберегающих технологий Алексеенко отмечен премией "Глобальная энергия". Ученый написал 30 научных трудов, получил 33 патента на изобретения. Под его руководством в институте теплофизики решен цикл задач, связанных с созданием экологически чистой тепловой электростанции. Сейчас его разработки получили промышленное воплощение.

- Обычный метод сжигания угля сопровождается пылью, выбросами окислов азота и серы. Мы в институте впервые в мире подготовили и разработали систему подготовки водоугольного топлива, проведены испытания на котлах мощностью 2 МВт и 10 МВт. Второй особенно важен для применения в малой энергетике и ЖКХ", - рассказал сам Алексеенко.

Фундаментальные результаты получены Алексеенко и при исследовании тонких пленок жидкости, кольцевых потоков, вихрей и турбулентности в жидкостях и газах, которые имеют прямое отношение к энергетическому оборудованию. Сегодня усилия ученого направлены на то, чтобы разрабатывать новые виды горелок, усовершенствовать процессы сгорания топлива на ТЭС и мусоросжигательных заводах, вырабатывать стандарты безопасности для АЭС и создавать системы охлаждения для самых разных устройств: от компьютеров до атомных реакторов.

Кроме того, Сергей Алексеенко - инициатор развития петротермальной энергетики, то есть использования высоких глубинных температур в недрах Земли для целей на ее поверхности. Ученый убежден, что исследуя эту тему, можно найти ответы на многие энергетические вызовы современности.

- Премия "Глобальная энергия" присуждается за выдающиеся результаты при создании новых энергетических технологий или же методов, подходов, которые при этом используются. Полученная мной награда - высшая в области энергетики, иногда ее сравнивают даже с Нобелевской премией, хотя статус, понятно, разный. Конечно же все ученые, разработчики, представители власти, бизнесмены, инженеры стремятся получить такую премию - ведь она отражает не только личные достижения, но и успехи страны, поскольку премия международная, - так сам лауреат так отозвался на известие, что стал в этом году обладателем престижной научной награды.

Доктор Мартин Грин из Австралии - один из пионеров фотовольтаики, его вклад в эту область считается революционным. За исследования, разработки и образовательную деятельность в сфере солнечной энергетики ученый и удостоен премии "Глобальная энергия".Мартин Грин - автор солнечной батареи с элементом PERC. Вместе со своей командой Грин добился, что его разработки стали коммерческим стандартом в области солнечных батарей. Их эффективность увеличилась более чем на 50 процентов, а стоимость снизилась в 10 раз. Батареи PERC просты и доступны по цене. Их использование в ближайшее десятилетие только одной Австралии поможет сэкономить в производстве энергии 750 миллионов долларов. Сегодня доля PERC на рынке солнечных элементов составляет 24 процента, а через пару лет может перевалить за 50. К 2040 году, согласно данным BloombergNewEnergy Finance, совокупные продажи солнечных элементов, использующих его технологию, могут достичь триллиона долларов.Сейчас все усилия ученого и его команды направлены на увеличение эффективности батарей и срока их службы.

- Я очень горд, - сказал, узнав о присуждении ему премии "Глобальная энергия", профессор Мартин Грин. - Принимая во внимание квалификацию кандидатов, стать обладателем этой награды - большая честь. Это дает стимул нашим усилиям.Эффективность солнечных модулей - это область, в которой прогресс идет быстрее, чем предполагали многие ученые, и это хорошая новость. Нам в Австралии нужно держать темп исследований, чтобы сохранять мировое лидерство и принести пользу обществу, предоставив ему недорогой источник электричества с минимальным использованием угля.

С момента учреждения премии в 2002 году ее лауреатами становились виднейшие ученые. Вот только несколько имен и открытий. Артур Розенфельд (2011 г.), США. Задал новые стандарты энергоэффективности и энергосбережения, ежегодно его решения приносят США 100 миллиардов долларов экономии. Филипп Рутберг (2011 г.), Россия. Предложил инновационный способ получения энергии из городского мусора. Его разработка может обеспечить 40 процентов энергии города с населением 30 тысяч человек. Борис Каторгин (2012 г.), Россия. Разработчик уникальных технологий жидкостных ракетных двигателей. РД-180 называют лучшим в мире и активно используют в космических программах. Акиро Йосино (2013 г.), Япония. Создатель перезаряжаемых литий-ионных батарей. Сегодня без них не обходится ни один смартфон. Джаянт Балига (2015 г.), США. Автор биполярного транзистора с изолированным затвором, который широко используется в бытовой технике, системах кондиционирования, робототехнике, компактных дефибрилляторах, электрических машинах и сверхскоростных поездах. За последние 25 лет это изобретение помогло сэкономить свыше 73 тысяч ТВт/ч электроэнергии. Ник Холоньяк (2003 г.) и Сюдзи Накамура( 2015 г.), США. Авторы красного и синего светодиодов - инновации, которая впоследствии подарила миру белое энергоэффективное освещение. Валентин Пармон (2016 г.), Россия. Разработчик катализаторов, позволяющих добывать энергию из биомассы, рисовой шелухи и промышленных отходов. А также экологично использовать уголь, нефть и газ. Михаэль Гретцель (2017 г.), Швейцария. Создатель экономичных фотоэлементов, которые преобразуют энергию солнца. Коэффициент полезного действия (КПД) ячеек Гретцеля достигает 22 процентов, они удобны для потребителя и широко применяются в быту.

Отметим, что премия "Глобальная энергия" входит в топ-99 главных мировых научных премий (по данным Международной обсерватории IREG) и является единственной наградой из России в этом рейтинге. Также премия "Глобальная энергия" включена в официальный список Международного конгресса выдающихся наград ICDA. В его рейтинге престижа (ICDA prestige rating) "Глобальная энергия" находится в категории "мега премии" за ее благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

Справка "РГ"

Премия "Глобальная энергия" учреждена в 2002 году по инициативе группы российских ученых во главе с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Ею ежегодно отмечают выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики, которые помогают всему человечеству в решении самых острых энергетических проблем.

Сегодня международную премию "Глобальная энергия" и Ассоциацию по развитию международных исследований и проектов в области энергетики с тем же названием поддерживают ведущие российские энергетические компании ПАО "Газпром", ПАО"Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС".

За 16 лет с начала вручения премии ее лауреатами премии стали 37 ученых из Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.

Самовыдвижение на премию недопустимо. Номинировать на награду могут только эксперты, входящие в состав номинационного пула. С 2003 года в процессе номинирования приняли участие граждане 90 государств. Решение по выбору лауреатов премии принимает международный комитет, в состав которого входят 20 авторитетных ученых из 13 стран. Премиальный фонд, который поровну делится между лауреатами, в 2018 году составляет 39 миллионов рублей. Вместе с денежной частью премии победители получают золотые медали и нагрудные значки.