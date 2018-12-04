Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с членом палаты депутатов Ливана, бывшим председателем правительства страны Наджибом Микати.

Основное внимание стороны уделили развитию обстановки в Ливане и Сирии, говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, Лавров и Микати обменялись мнениями по актуальным аспектам двусторонних отношений.

Глава МИД РФ заявил о недопустимости вмешательства внешних игроков во внутренние дела Ливана и выступил за решение вопросов "ливанской национальной повестки дня исключительно в правовом поле, путем конструктивного диалога между ведущими политическими силами страны".

Ранее стало известно, что Израиль приступил к проведению операции "Северный щит", в рамках которой военные еврейского государства должны найти и обезвредить туннели движения "Хезболлах" на границе с Ливаном.

По словам представителя израильской армии Йонатана Конрикуса, созданная "Хезболлах" инфраструктура не представляет непосредственной угрозы для гражданского населения, так как не введена окончательно в эксплуатацию.

В общении с журналистами он не стал вдаваться в детали и рассказывать, как именно израильские военнослужащие уничтожат подземные ходы.