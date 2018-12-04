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Рубрика: Спорт

Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"-2018

Текст: Артур Нанян
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем приза лучшему футболисту года в Европе по версии французского издания France Football - "Золотого мяча". Церемония вручения приза прошла сегодня в Париже в 23:00 по московскому времени.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Победа Модрича мало у кого вызывала сомнений. В уходящем году он добился невероятных успехов как на клубном уровне, так и в сборной. С "Реалом" Лука в третий раз подряд победил в Лиге чемпионов и был признан лучшим полузащитником турнира. С национальной командой он добрался до финала чемпионата мира в России. Хоть хорваты и уступили в решающей встрече Франции, капитан "шашечных" стал лучшим футболистом соревнований. А в конце сентября Модрич получил приз "Игрок года ФИФА".

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Вместе с Модричем в тройку по итогам голосования попали португалец Криштиану Роналду ("Ювентус") и француз Антуан Гризманн ("Атлетико").

Полностью результаты голосования France Football выглядят следующим образом.

1. Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия)

3. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция)

4. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция)

5. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)

6. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)

7. Рафаэль Варан ("Реал", Франция)

8. Эден Азар ("Челси", Бельгия)

9. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

10. Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия)

11. Нголо Канте ("Челси", Франция)
12. Неймар ("Пари Сен-Жермен", Бразилия)
13. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай)
14. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)
15. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция)
16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)
17. Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс)
17. Карим Бензема ("Реал", Франция)
19. Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия)
19. Серхио Рамос ("Реал", Испания)
19. Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия)
22. Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал)
22. Эдинсон Кавани ("Пари Сен-Жермен", Уругвай)
22. Марсело ("Реал", Бразилия)
25. Ян Облак ("Атлетико", Словения)
25. Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия)
25. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)
28. Диего Годин ("Атлетико", Уругвай)
29. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция)
29. Иско ("Реал"), Испания)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Вручали в этот день и другие награды. К примеру, Килиан Мбаппе стал первым в истории обладателем "молодежного "Золотого мяча". Этот приз теперь вручается лучшему молодому игроку (не старше 21 года).

Справка "РГ"

France Football вручает "Золотой мяч" с 1956 года. В 2010 году издание решило объединить свое голосование с Международной федерацией футбола (ФИФА). До 2016 года лауреаты получали "Золотой мяч ФИФА", пока в прошлом году ФИФА не учредило самостоятельный приз - "Игрок года ФИФА".

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