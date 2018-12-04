Лукашенко обсудил с Гуцериевым реализацию проекта "Славкалия"

Строительство в Беларуси нового горно-обогатительного комбината стала 4 декабря темой рабочей встречи Александр Лукашенко с российским бизнесменом, председателем совета директоров "Славкалий" Михаилом Гуцериевым, передает пресс-служба главы государства.

Президент не только поинтересовался темпами реализации данного проекта, но и подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков. "Мне надо взять от тебя хороших специалистов", чтобы они осталось в Беларуси вместе с технологиями, пояснил свою позицию Лукашенко.

Следует напомнить, что еще три года назад президент РБ и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала сооружения Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. А само строительство объекта было запущено в 2016 году. Он станет уже вторым предприятием по добыче калийной руды и производству удобрений мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Инвестпроект, по информации агентства, предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Реализует проект ИООО "Славкалий".