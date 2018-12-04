Лукашенко определил драйверы белорусской экономики

Около полутора миллиардов долларов экспортной прибыли в текущем году может принести Беларуси IT-сектор национальной индустрии. Эти цифры озвучил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24", назвав IT-технологии в совокупности с одновременной модернизацией крупных предприятий центральными "драйверами белорусской экономики".

Президент напомнил, что эти ускорители прогресса появились в стране не вчера, "когда модно стало говорить о цифровизации". По его словам, эта сфера в Беларуси развивалась постепенно. В ней экспертное сообщество увидело большие перспективы еще более десяти лет назад, поэтому и был создан Парк высоких технологий.

"В основе технологий лежал человеческий капитал, который уходит корнями в наши общие времена. У нас и образование было солидное: радиотехника, математика, - уточнил глава государства. - Мы это сохранили, и оттуда мы вырастаем". Он не скрывает, что Минск не только сам сосредоточился на этом направлении, но и помогает развивать его другим странам: Казахстану, Узбекистану, другим азиатским республикам.

Правда, Лукашенко считает, что цифровизация должна проникать не только в реальный сектор экономики, но и в образование, здравоохранение, иные сферы. "Надо понимать, что особо не рванешь, когда нет базы, особенно в образовании", - подчеркнул президент.

Еще одним из важнейших направлений для развития экономики он назвал модернизацию предприятий старой школы, в том числе таких, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ. "Для нас драйвер - это не взять и сломать якобы неэффективное и что-то создавать с нуля. На новое много денег надо, специалисты нужны. А мы это, сохранив, реанимировали и вкладывали средства в новые школы. И получили колоссальный эффект".