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04.12.2018 20:14
Рубрика: В мире

Общества в жилетах

Текст: Федор Лукьянов (председатель Совета по внешней и оборонной политике)
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Вернувшись с саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе, президент Франции Эмманюэль Макрон первым делом отправился к Триумфальной арке на Елисейских полях - оценить урон, который беспорядки нанесли олицетворению величия нации. Колонны, исписанные издевательскими лозунгами, статуя Марианны с отбитым куском лица - все придавало случившемуся символический оттенок. Даже во время молодежных бунтов полвека назад такого не было.

Символизм содержался и в том, что во время буйства "желтых жилетов", движения по всем признакам сугубо низового, глава государства находился на другой стороне земного шара среди сливок мирового сообщества. В недавние еще времена, несколько лет назад, собрания такого рода считались квинтэссенцией глобального космополитизма, против которого ярились антиглобалисты. Были они и сейчас в аргентинской столице. Но их акции как будто смазались. И дело не столько в том, что приелись формы или иссякла фантазия заводил. Запутались понятные схемы прошлого.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Собрание руководителей самых влиятельных стран еще недавно по определению воспринималось антиглобалистами как средоточие зла, потому что его участники плели очередные трансграничные козни. А теперь? Присутствующие на заседании считают своей очень серьезной победой тот факт, что им удалось согласовать хотя бы какое-то совместное заявление с поддержкой "основанного на правилах порядка". Для этого, впрочем, пришлось включить в текст требование Вашингтона о скорейшей реформе ВТО, столпа глобальной системы, которая должна служить интересам отдельных стран, а не всех сразу. Ни о каком универсализме речи отныне не идет. Государства используют "двадцатку" для решения собственных проблем с партнерами, благо состав открывает широкое поле возможностей.

А что протестующие? Их-то, раздраженных космополитизмом верхов, должна устраивать подобная контрглобальная эволюция элит? Но сам протест если не порожден, то стимулирован той самой глобализацией, точнее - ее главной технологической составляющей в виде тотального доминирования коммуникаций. Феномен "желтых жилетов" приводит в замешательство французские власти, поскольку резко отличается от традиционных методов борьбы. Самоорганизация через социальные сети оставляет вне игры обычных "агентов перемен" в лице профсоюзов или оппозиционных политических партий. У "жилетов" непонятно, кто лидеры, на виду пара "говорящих голов", которые оглашают запросы протестующих. Правительство вроде бы готово вести с ними переговоры, но что они дадут, если нет иерархии?

Феномен "желтых жилетов" приводит в замешательство французские власти, поскольку резко отличается от традиционных методов борьбы

В 2011 году подобная механика уличного разгула встречала горячее одобрение Европы, в частности Франции. Тогда, правда, это касалось Туниса, Египта, Ливии - "арабской весны". В 2013-м Старый Свет столь же благосклонно воспринимал бдения киевского евромайдана, вспыхнувшего по призыву из "Фейсбука". Теперь оказалось, что все это замечательно где-то, а вот у себя дома вызывает оторопь и желание верхов побыстрее положить этому конец. Помимо прочего, повторяется и продолжение - сколь бы стихийно-искренне ни начиналась мобилизация, протест обрастает провокаторами, а потом вылезут и посторонние интересы, стремящиеся использовать их в своих целях. Повод тоже всегда лишь вершина айсберга - ни договор об ассоциации с ЕС, как в Киеве, ни рост экологического налога на топливо, как в Париже, ни конкретные инциденты, как в Тунисе или Сирии, никогда не являются причиной. Они становятся искрой, воспламеняющей давно накопившийся хворост.

Фото: EPA
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Ну и кто большие глобалисты? Правительства, которым надо как-то приникнуть к почве, потому что иначе она их отторгнет и отдастся популистам? Или бунтари, воспроизводящие повсюду одну и ту же модель через одни и те же универсальные коммуникационные средства? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но сам вопрос демонстрирует, насколько все смешалось в современном мире.

Социологи яростно вгрызаются в изучение обществ, пытаясь понять, где, по каким линиям выстраиваются сейчас главные оппозиции. Партийные системы в большинстве стран просто рассыпаются, потому что не соответствуют структуре социальных устремлений. Свежий опрос в Германии демонстрирует показательную тенденцию. Правящая "большая коалиция" из двух крупнейших и старейших политических партий (христианских демократов и социал-демократов) сохраняет большинство только в одной возрастной категории - свыше 65 лет. Во всех остальных консерваторы теряют, а социал-демократы просто выбыли из тройки основных сил. Зато входят в нее боевитые "зеленые", которые не боятся идти против правеющего потока, и "Альтернатива для Германии", которая этот поток возглавляет. То есть тенденция к поляризации, которая доминирует везде, дошла и до крайне стабильной и респектабельной немецкой политической системы.

Партийные системы в большинстве стран просто рассыпаются, потому что не соответствуют структуре социальных устремлений

В эту парадигму, кстати, Макрон, представлявшийся полтора года назад ярчайшей звездой нового небосклона, не вписывается. Казалось бы, идеальный продукт политтехнологий: молодой красавчик, не связан с партиями, отвергает идеологические догмы и апеллирует к разным слоям общества, олицетворяет динамизм и прочее. Но элегантная эластичность, оказывается, уже не в чести. Люди хотят позиции и определенности. Ну разве что президент сам наденет желтый жилет...

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