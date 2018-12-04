Право на материнский капитал могут получить семьи, получившие российское гражданство уже после того, как в них родились вторые и последующие дети. Законопроект об этом минтруд разместил для общественного обсуждения.

В пояснительной записке к документу объясняется, что сейчас в России существует правовая коллизия. Так, законодательством закреплено, что право на получение дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского капитала возникает при рождении (усыновлении) второго ребенка или последующих детей, имеющих гражданство России (если дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года). Также в действующем законодательстве уточняется, что право на маткапитал семья получает, если гражданство России есть не только у детей, но и их родителей.

При этом закон о гражданстве устанавливает, что гражданами страны становятся не только по рождению. Иностранцы могут принять российское гражданство, либо бывшие эмигранты могут в него вернуться.

"Таким образом, приобретая гражданство РФ, граждане имеют право на получение социальной поддержки, в том числе при рождении и воспитании детей", - говорится в пояснительной записке.

В ряде регионов прокуратура признавала незаконной выдачу сертификатов на маткапитал семьям, принявшим гражданство после рождения детей

Однако в некоторых регионах органы прокуратуры признавали незаконными выдачу сертификатов на семейный капитал людям, которые приобрели гражданство нашей страны уже после того, как у них родились вторые или последующие дети.

Во избежание дальнейших разночтений и нарушений конституционных прав россиян и принято решение расставить все точки над "i" и дать право на маткапитал семьям, которые получили российские паспорта уже после рождения детей (если, конечно, это дети родились не раньше 1 января 2007 года).