Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поддержал ранее высказанное главой студии "Мосфильм" Кареном Шахназаровым предложение ограничить в РФ прокат американских кинокартин.

По словам министра, он рад, что такие идеи наконец-то достигли и кинематографического сообщества, "которое начинает осознавать необходимость усиления государственного протекционизма теми или иными мерами".

"Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда", - цитирует Мединского "Интерфакс".

В частности, чиновника возмущает факт того, что свыше двух третей сеансов может быть отдано одному фильму. "Что это, как не тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям и кинотеатрам?" - риторически интересуется министр культуры. В данном случае имея ввиду сиквел спин-оффа во вселенной Гарри Поттера, фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Министр напоминает, что инициатива Минкультуры об отведении 35-процентной квоты на показ одного фильма в день в кинотеатре не нашла у правительства поддержки. В силу чего данные "Твари" в отдельные дни занимали свыше 70% сеансов.

При этом Владимир Ростиславович признался, что сам он ленту не смотрел, так как это "детское кино".

Фэнтези-картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" вышла в российский прокат 15 ноября. Это второй из анонсированных пяти фильм о приключениях магического биолога Ньюта Саламандера, которого играет Эдди Редмэйн.

Сюжет серии развивается до событий линейки картин о Гарри Потере, то есть это приквел.