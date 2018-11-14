Новые "Фантастические твари": усатый Джонни Депп строит магический рейх

Роскошно отрисованный голливудскими умельцами Париж эпохи Интербеллума внезапно покрывается зловещей траурной вуалью. Черная ткань струится по крышам и стенам изящных домов французской столицы, наводя ужас на очевидцев, после чего улетает в хмурое парижское небо. Так готичный атаман темных магов Грин-де-Вальд созывает своих сподвижников на сатанинскую сходку на кладбище Пер-Лашез. И так выглядит одна из самых выразительных - при всей её концептуальной простоте - сцен, которые развлекательный кинематограф подарил нам в этом году.

Злой волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, этот Мелькор поттерианы, угодивший в лапы сурового магического правосудия в конце первых "Фантастических тварей", конечно, в начале сиквела сбегает - и делает это чрезвычайно эффектно, при помощи ядерной волшбы в пух и прах разметая свой несчастный конвой. После чего приступает к реализации собственных политических идей.

Как и принято у интеллектуалов из маргинальной среды мира, созданного Джоан Роулинг, основана программа Геллерта на жесткой сегрегации магов и маглов с нещадной дискриминацией последних. Избавившись от необходимости притворяться Колином Фарреллом и обретя истинный джоннидепповский облик, импозантный чародей-фюрер, светящийся черным обаянием и демонстрирующий недюжинное ораторское искусство, излагает свои аргументы, предпочитая, в отличие от своего последователя Волдеморта, чередовать профилактическое запугивание адептов с акциями убеждения и даже увещевания - пусть и притворного. Эдакий Мефистофель с волшебной палочкой - и роль эта подходит Джонни Деппу, чьи карьера и личная жизнь сегодня переживают не лучшие времена, поистине фантастически (и к тому же явно соответствует его текущему деструктивному настроению).

Тем временем на сцене появляется наш старый знакомый Дамблдор. Который здесь отнюдь не стар и щеголяет лисьей улыбкой Джуда Лоу. Но уже склонен манипулировать чувствами чистых помыслами юношей - ради благих целей, само собой. Лично противостоять усатому диктатору-реваншисту он никак не может по причинам глубоко интимного характера, поэтому благородная миссия возлагается на симпатичного растяпу Ньюта Скамандера (Саламандера, если угодно) и его экзотических зверушек. Немного поломавшись и поиграв известными своей подвижностью лицевыми мышцами Эдди Редмэйна, тот соглашается и отправляется ставить палочку в колеса Грин-де-Вальда. А заодно - искать загадочного и опасного парня Криденса, за которым охотится весь магический свет.

Упомянутые зверушки были и остаются главным аттракционом новой франшизы по вселенной Роулинг, и в этот раз они если и могут чем-то разочаровать, то только ограниченным количеством экранного времени. Зато все уделенные им минуты они отрабатывают по полной, умиляя и веселя, а заодно приятно удивляя оригинальными дизайнерскими решениями - отдельного упоминания достоин свирепый китайский драконокот, коего друг зверей Ньют, естественно, укрощает с легкостью братьев Запашных.

Досадно, что бесценный хронометраж, который можно было потратить на всяких мимимишных существ, тратится на явления куда менее интересные. Одним из главных недостатков "Преступлений Грин-де-Вальда" стала перегруженность сюжета лишними персонажами и их взаимоотношениями. Томительные выяснения того, кто кому сестра и кто чей брат, как будто перекочевавшие в сценарий Роулинг из латиноамериканского "мыла" или индийского кино, действительно второй части "Тварей" неслабо вредят. Возможно (и даже вероятно), это все как-то оправдается в дальнейшем - впереди, как-никак, нас ждут еще целых три фильма, - однако по общей сбалансированности собственно "Преступлений Грин-де-Вальда" эта унылая и довольно запутанная говорильня удар наносит ощутимый.

По чайной ложке дегтя подбрасывают и некоторые уже известные по первой ленте герои. Иные из них либо раздражают своей схематичностью ("Я несчастный, но благородный изгой, принесу-ка я себя в жертву") и несуразной мотивацией ("Я вся такая эксцентричная дурочка, поддамся-ка я очарованию абсолютного зла"), либо просто оказываются там, где их не должно быть ("На меня наложили заклятие забвения, но оно не подействовало").

В целом отсутствие серьезного литературного базиса все же заметно сказывается - да и не может, наверное, не сказываться - на новых фильмах Дэвида Йейтса. Уровень проработанности и убедительности мира не идет ни в какое сравнение с тем, что нам явила киносага о Гарри Поттере, небезосновательно державшаяся как можно ближе к тексту. Поэтому вопросы "Почему?" и "Как это работает?" при просмотре обеих "фантастических" картин возникают регулярно.

Вместо проработки вселенной Роулинг, время от времени отвлекаясь на яркие, но частные и потому ничего не объясняющие детали, в основном увлечена наполнением своих скриптов бесхитростными нравоучительными сюжетами и притягиванием за уши прямолинейных "актуальных" социально-политических высказываний, которыми она уже, честно говоря, потихоньку начала проедать плешь (без намеков на Трампа, естественно, никуда - но скажем спасибо хотя бы за то, что в чудо-чемоданчике Ньюта места ему не нашлось).

При всем этом проект имени Скамандера остается беспрецедентно красочным, местами (местами!) необычайно содержательным и остроумным, а также, что особенно важно, - бесконечно перспективным. Вопрос в том, смогут ли Джоан и её друзья-кинематографисты с этим необъятным потенциалом управиться. "Преступления Грин-де-Вальда", увы, точного ответа не дают.

3.5