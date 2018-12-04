Медведев поддержал ограничение роста тарифов в электроэнергетике и ЖКХ

Правительство рассмотрит проект закона, который упорядочит установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он позволит сдержать их чрезмерный рост в регионах.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым. Обсуждали стоимость услуг в сфере ЖКХ. Особенно главу правительства интересовало, как выполняется соответствующее поручение по контролю за тарифообразованием.

"Правительство в последние годы проводило жесткую политику ограничения роста тарифов", - заметил руководитель ФАС. Так, их повышение ограничили по системе "инфляция минус". Это привело к тому, что в сопоставимых ценах они не росли, а уменьшались. "У нас такого вообще в принципе не должно быть, когда бы тарифы росли выше, чем на 3-5 процентов", - считает Артемьев.

Но законодательные ошибки привели к тому, что в отдельных регионах тарифы повышали на большие значения. Фиксировались случаи, рассказал глава ФАС, когда рост составлял 76 процентов. Только за последний год зафиксировано около 800 случаев, когда законодательные органы на местах повышали тарифы выше уровня инфляции и делали это законно. "А у людей это вызывало недоумение, подчас переходящее в негодование", - подчеркнул Медведев. Такую реакцию он счел обоснованной - зная показатели инфляции, сложно понять, откуда такие надбавки.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, ФАС предлагает проект закона, который сделает тарифы на ЖКХ более прозрачными и не позволит регионам сильно их повышать. С принятием документа останется только одна возможность повышать тарифы выше допустимого уровня - если с согласия правительства в регионе будут реализовывать какую-то инвестиционную программу для улучшения качества услуг ЖКХ. В таком случае рост стоимости услуг выше установленного федерального уровня будет возможным при условии выполнения такой инвестпрограммы.

- Давайте законопроект такой подготовим, внесем, - поддержал премьер-министр. - Нужно, конечно, будет смотреть, как он будет применяться, следить за его исполнением, но если это позволит выстроить более эффективную систему, более понятную, открытую, прозрачную и следить за тем, что будет происходить с тарифами, это будет хорошо.

А со всеми случаями небывалого роста тарифов на услуги ЖКХ он призвал разбираться.

