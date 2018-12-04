Microsoft решила "убить" свой браузер

Корпорация Microsoft уже в первой половине 2019 года намерена выпустить новый браузер, который заменит Edge. Последний, напомним, заменил собой Internet Explorer более двух лет назад.

Как пишет Windows Central, обновленный браузер, у которого пока еще нет официального названия, вместо собственного движка рендеринга (отрисовки) EdgeHTML веб-страниц получит механизм Chromium, разработанный в Google.

Это означает, что страницы в новом браузере Microsoft (проект по его разработке получил название Anaheim) будут отображаться так же, как в Google Chrome или "Яндекс.Браузере", который также основан на движке Chromium.

По данным StatCounter на ноябрь 2018 года Microsoft Edge занимал 2,15 процента общего рынка браузеров, а Internet Explorer - 2,81 процента. Доля Chrome во всем мире достигает 61,77 процента, включая мобильные версии.