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04.12.2018 22:12
Рубрика: Власть

Минспорта РФ признал Загитову и Дацюка спортсменами года

Текст: Илья Соболев
Министерство спорта РФ признало фигуристку Алину Загитову лауреатом национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" в категории "спортсменка года".
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова выиграла "золото" в одиночном разряде и "серебро" в командных соревнованиях. Конкурентками фигуристки в этой номинации были фехтовальщица Инна Дериглазова, а также спортивная гимнастка Ангелина Мельникова.

Загитова: Меня мотивирует любовь к фигурному катанию

Спортсменом года стал капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк, выигравший "золото" того же Пхенчхана. В своей номинации он опередил бегуна-барьериста Сергея Шубенкова и лыжника Александра Большунова.

В номинации "тренер года" победу одержал Станислав Черчесов, под руководством которого сборная России дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018 по футболу.

Власть Работа власти Госнаграды Спорт Правительство Минспорт
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