Минспорта РФ признал Загитову и Дацюка спортсменами года

Министерство спорта РФ признало фигуристку Алину Загитову лауреатом национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" в категории "спортсменка года".

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова выиграла "золото" в одиночном разряде и "серебро" в командных соревнованиях. Конкурентками фигуристки в этой номинации были фехтовальщица Инна Дериглазова, а также спортивная гимнастка Ангелина Мельникова.

Спортсменом года стал капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк, выигравший "золото" того же Пхенчхана. В своей номинации он опередил бегуна-барьериста Сергея Шубенкова и лыжника Александра Большунова.

В номинации "тренер года" победу одержал Станислав Черчесов, под руководством которого сборная России дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018 по футболу.