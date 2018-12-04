Эпоха Криштиану Роналду и Лионеля Месси официально завершена. Это зафиксировала церемония в Париже, где вручали самую престижную индивидуальную награду мирового футбола. "Золотой мяч" лучшему игроку года по версии журнала "Франс Футбол" достался хорватскому полузащитнику Луке Модричу.

Страшно представить, но в последний раз не Месси или Роналду держали в руках этот приз аж в 2007 году. Тогда "Золотой мяч" вручали бразильцу Кака - целое поколение болельщиков, выросших с тех пор, наверное, с ходу даже не вспомнят, кто это такой. Противостояние португальского суператлета и аргентинского гения затмило собой все остальное и стало, по сути, главным событием десятилетия. На сегодняшний день по количеству "Золотых мячей" в нем зафиксирована ничья 5:5. Нельзя исключать, что Криштиану или Лионель еще вернутся на вершину - оба они по-прежнему в отличной форме и исправно забивают за "Ювентус" и "Барселону". Но их присутствие в списке самых-самых, чего греха таить, утомило многих. Мир жаждет видеть новых героев. Благо, кандидатов хватает.

Выбор в пользу Модрича специалистами был воспринят неоднозначно. Тех, кто считает его несправедливым, достаточно. Например, со 180 журналистами, голосовавшими для "Франс Футбол", наверняка поспорит Антуан Гризманн. В конце концов, логично, чтобы в год проведения чемпионата мира лучшим стал самый яркий игрок из команды, выигравшей этот турнир. Но французский нападающий "Атлетико" - лишь третий в списке.

При всем уважении к чемпионам мира, "Золотой мяч" в руках Модрича по итогам этого года выглядит все-таки более естественно. В конце концов, команда Дидье Дешама взяла свое в "Лужниках" прежде всего коллективом, а не за счет одной звезды. В то время как Модрич - это мозг и интеллектуальный центр лучшей команды Европы. "Реал" в 2018-м в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. И едва ли он сделал бы это без Луки.

Ранее Модрич был признан игроком года по версии ФИФА и получил "Золотой мяч" как лучший футболист чемпионата мира

Но главным достижением Модрича в 2018-м стала, конечно, игра за сборную. Даже сами хорваты едва ли видели свою команду в финале чемпионата мира. И Модрич, как настоящий лидер "шашечных", логично был признан лучшим игроком ЧМ-2018. В отличие от тех же Месси и Роналду, он не забивает голы пачками. Он делает еще более важное - ведет и направляет игру. Именно на таких футболистах держатся и клубы, и сборные. Но чаще всего они остаются в тени бомбардиров. Модрич стал исключением из этого правила. И на церемонии в Париже не скрывал своего восторга.

- Трудно описать свои чувства. Я благодарен всем, кто помогал мне оказаться сегодня здесь - одноклубникам, семье, всем, кто за меня голосовал. Если я опередил таких великих игроков, как Роналду, Месси, Мбаппе, Гризманн и Неймар, то значит, я сделал в нынешнем году что-то особенное, - сказал Модрич. - В истории останется имя игрока из небольшой Хорватии, который смог выиграть "Золотой мяч" во времена Месси и Роналду.

Напомним, что в этом году Модрич уже был признан игроком года по версии ФИФА и лучшим полузащитником в Лиге чемпионов. Таким образом, он собрал все значимые индивидуальные призы. Лука стал седьмым футболистом мадридского "Реала", получившим "Золотой мяч. И первым хорватским футболистом, получившим этот приз.

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