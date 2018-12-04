Как известно, наука сегодня начинается в вузах. Именно в университетских стенах происходит становление молодых, современных ученых, которые понимают, что в сегодняшних реалиях наука - это не абстрактные идеи, а конкретные разработки, технологии и даже готовые продукты.

О том, почему сегодня на базе вузов должно развиваться инновационное предпринимательство говорили в рамках VII Конгресса предприятий наноиндустрии, организованного Фондом инфраструктурных и образовательных программ совместно с Межотраслевым объединением наноиндустрии (МОН), компанией "еНано" и кафедрой технологического предпринимательства МФТИ-РОСНАНО, прошедшего в НИТУ МИСиС.

Перспективные научные разработки не должны пылиться в столе, а просто обязаны работать на благо нашей страны. Об этом на Конгрессе, в рамках Дня предпринимательства, говорил Председатель Правления компании "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. И уже есть множество примеров, когда симбиоз науки и бизнеса дает впечатляющие результаты. В частности, активно развиваются технологии в медицине.

"Совсем недавно был разработан для медицины гамма-нож и кибер-нож, и уже сейчас все это активно применяется в лечении, - отметил в своем выступлении Анатолий Чубайс. -т=Технология ПЭТ-диагностики онкологии "ПЭТ-Технолоджи" доступна в 10 регионах нашей страны и уже около 80 тысяч человек смогли воспользоваться этой уникальной, созданной в России технологией".

Впечатляющих результатов удалось достичь и в сфере модификации поверхностей, а также в сфере новых материалов. Речь идет, прежде всего, о композитных материалах, о стеклопластике, углепластике, а также о совершенно новом материале - базальтопластике.

Активно развивается альтернативная энергетика, в особенности солнечная, а также фотоника и наноэлектроника.

"До недавнего времени Россия вообще не производила обыкновенного оптоволокна, импорт был 100%, - говорит Анатолий Чубайс. - Но эту картину удалось изменить в корне. Теперь у нас есть в Саратове завод, который производит высококачественное отечественное оптоволокно, после завершения модернизации к 2019 году его мощности будут способны покрыть 80% спроса российского рынка".

По мнению экспертов, с каждым годом, технологии будут развиваться все стремительнее. Продолжит наращивать свое присутствие альтернативная энергетика и, в частности, ветроэнергетика. Уже в конце этого года заработает завод по производству сложнейшего элемента для установок ВИЭ - лопастей, а также завод по производству башен для установок ВИЭ. До этого все эти элементы импортировались из-за рубежа. Однако развитие производства таких высокотехнологичных материалов как углепластик и других композитных материалов позволило отойти от импорта. А это значит альтернативная генерация в нашей стране будет становиться все доступнее.

Все, что еще вчера казалось фантастикой, завтра уже может стать чем-то обыденным. Возможно, не за горами тот день, когда, скажем электронные планшеты станут сверхтонкими и гибкими. Их можно будет свернуть, как бумагу, и убрать в карман. И есть все шансы, что такая технологическая новинка будет отечественной.

"У нас есть колоссальный задел в нише, которая называется "гибкая электроника", - считает Анатолий Чубайс. - Мы завершаем строительство в Троицке российского центра гибкой электроники, и есть основание считать, что это мощный кластер, который в ближайшие 2-3 года пойдет уже массово на рынок".

Большие перспективы у России и в сфере наномодифицированных материалов. Речь идет об обыкновенных традиционных материалах - это может быть фанера, пластик, металл, но в эти обычные материалы добавляются наночастицы и это позволяет придать им уникальные свойства.

Все эти разработки, которые или уже успешно применяются на практике или только готовятся стать одновременно прорывными, и в то же время массовыми технологиями не смогли бы увидеть свет, если бы светлая научная мысль ученых не встретилась бы с инвесторами. Только симбиоз науки и бизнеса может дать результат, при котором идея превратится в востребованную технологию или продукт. Это должны понимать и инвесторы, и ученые, особенно молодые, которые только начинают свой путь в науке.

На сегодняшний день ученые должны быть не только учеными, как генераторами передовых идей, но и выступать в роли технологических предпринимателей. Ведь только они знают, как идея должна заработать на практике.

"Ключевой фигурой в инновационной сфере является технологический предприниматель, - уверен Анатолий Чубайс. - Но, чтобы технологический предприниматель не предпринял, это не сможет заработать без второго ключевого участника - инвестора. И если эти две фигуры нашли точки соприкосновения, вот тогда и рождается инновация. Ведь инновация - это, в некотором смысле, продукт любви технологического предпринимателя и инвестора. На этом и строится инновационная экономика".

Однако для того, чтобы молодой ученый смог раскрыть в себе потенциал технологического предпринимателя, ему безусловно, нужно в этом помочь. А поскольку, как известно, ученый "рождается" в стенах вуза, то в этом вопросе, на первый план выходит высшее учебное заведение.

На сегодняшний день вузы - это не просто источник фундаментальных знаний, так как для того чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста для инновационной экономики, мало просто снабдить его багажом теории. Необходима практика, погружение в современный инновационный технологический процесс. Будущий специалист должен уже на стадии обучения знать, как решать ту или иную производственную задачу, как работать с реальными заказчиками. И здесь на первый план выходит сотрудничество между бизнесом и вузом, понимание обеими сторонами важности взаимодействия.

"Сегодня просто необходимо, чтобы образовательные программы, особенно это касается технических университетов, были практикоориентированными, - говорит генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко. - Все знания должны быть полезными с точки зрения их применения. Поэтому образовательные программы необходимо ежегодно актуализировать с учетом того, что происходит в экономике".

И здесь, конечно, не только университеты, но и бизнес должен идти навстречу, предлагая такие модели сотрудничества, как базовые кафедры предприятий в вузах, производственная практика, участие в актуализации образовательных программ.

"Бизнес уже на протяжении последних десяти лет в качестве основной проблемы называет дефицит квалифицированных кадров, - говорит Андрей Свинаренко. - Однако одного понимания недостаточно. Для того чтобы ситуация изменилась, необходимо действовать".

"Группа РОСНАНО, в частности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ уже давно и активно сотрудничает с НИТУ "МИСиС", - рассказывает Андрей Свинаренко. - Даже первыми членами Научно-технического совета РОСНАНО были представители МИСиСа. Сейчас совместно с университетом мы реализуем ряд образовательных программ не только для студентов, но и для специалистов предприятий. В первую очередь мы занимаемся программами дополнительной профессиональной переподготовки. Кроме того, студенты магистратуры МИСиС, наряду со студентами МФТИ, НИЯУ МИФИ и РАНХиГС, учатся на Межвузовской программе по технологическому предпринимательству, которая успешно развивается последние 5 лет".

Многие эксперты уверены, что взаимный интерес между бизнесом и вузами, бизнесом и учеными, их сотрудничество в рамках коммерциализации передовых разработок - это и есть единственно верный путь формирования кадровой основы инновационной экономики.