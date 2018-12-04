Мониторинг дорожной ситуации обойдется в 60 тысяч рублей за километр

Минтранс разработал правила расчета бюджетных трат на организацию систем мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками. Они должны внедряться в соответствии с законом об организации дорожного движения, который вступает в силу 29 декабря 2018 года.

В ценах этого года базовая стоимость разработки проектов организации дорожного движения составит 59 тысяч рублей за километр, мониторинга дорожного движения - 60 тысяч за километр, системы автоматизированного управления дорожным движением (до десяти контрольных сечений участка автомобильной дороги круглосуточно) - 336 тысяч рублей в месяц.

Конечно, это усредненные цифры, так как для расчета затрат на дороги разной категории (от многополосных, где разрешена скорость движения в 110 километров в час, до двухполосных с ограничением 60 километрами в час) применяется свой коэффициент расчета затрат. Учитываются и расходы по перестроению транспортных потоков во время ремонта, перекрытию дорог, установку дорожных знаков, установку светофоров, фонарей освещения.

Пока расходы на их установку входят в смету по обустройству дорожной сети. В 2018 году на 463 километрах автодорог установлены линии электроосвещения, сделано освещение на 72 участках рядом с автобусными остановками и пешеходными переходами, установлено 240 километров металлического барьерного ограждения, в том числе около 150 километров - по оси дороги, призванного ликвидировать лобовые столкновения. В дорожно-строительном сезоне этого года увеличено и количество светофоров на федеральных трассах на 346 объектов, из них 128 оборудованы кнопкой вызова и звуковым сигналом. Также на федеральных автодорогах размещено 1400 новых дорожных знаков, реализуются мероприятия по строительству 25 пешеходных переходов в разных уровнях. Мониторинг дорожной ситуации и создание автоматизированных систем позволит оперативно выявлять небезопасные для всех участников дорожного движения отрезки. Пока же дорожники основываются на статистике по ДТП при перестройке маршрутов движения и установке пешеходных переходов. Новый порядок организации движения позволит предупредить ДТП и снизить смертность на дорогах. Минтранс разработал методику для региональных властей, как именно рассчитывать основные параметры дорожного движения, чтобы вовремя принимать меры по оптимизации дорожных потоков. Документ станет обязательным для исполнения, в отличие от рекомендаций по организации парковок, сужения проезжей части для снижения скорости потоков и других возможностей по организации дорожного движения, которые ранее публиковал минтранс.