Московский кредитный банк делает ставку на пенсионеров

Доля пожилых людей в мире стремительно увеличивается. Вместе с этим улучшается качество жизни, растет ее продолжительность. И Россия здесь не является исключением.

Все больше наших соотечественников старшего возраста - это активные, зачастую работающие люди, которые путешествуют, занимаются любимым хобби, а также наравне с молодежью пользуются техническими новинками и являются активными потребителями.

Кроме того, они прекрасно управляют своими финансами. Все больше банков обращают внимание на пенсионеров как на значимую часть своей клиентуры, выпуская для них специальные банковские продукты. Об особенностях работы с этим сегментом, а также о специальных продуктах для них рассказал в интервью "Российской газете" директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин.

С недавних пор Московский кредитный банк сделал упор на работу с людьми пожилого возраста. Почему была выбрана именно эта целевая аудитория?

Алексей Охорзин: Ежегодно в России количество пенсионеров увеличивается на один миллион человек. Как правило, это социально активные люди. Они работают, путешествуют, ведут полноценную жизнь. Около половины всех вкладчиков Московского кредитного банка - именно пенсионеры. Поэтому, пересматривая продуктовую линейку банка, мы решили сделать упор на работу с пожилыми людьми.

Однако пенсионер пенсионеру рознь. На кого конкретно ориентированы пенсионные продукты МКБ?

Алексей Охорзин: В первую очередь, на людей в возрасте 55-70 лет. Чаще всего это работающие люди. Они активны в широком смысле этого слова. Они любят путешествовать, получать новые впечатления, у них есть хобби и увлечения. Кроме того, они открыты ко всему новому и активно пользуются современными техническими новинками и продуктами. Специально для них мы сформировали целый пул предложений для того, чтобы дать возможность таким клиентам получать максимальное количество удобств и привилегий, и чувствовать себя полноценными гражданами, пользующимися абсолютно всеми сервисами.

Какие это продукты?

Алексей Охорзин: В нашей продуктовой линейке есть специальный вклад "Гранд", который позволяет накапливать пенсию с повышенной ставкой. Основное отличие этого вклада - возможность пополнения.

Как правило, вклады с повышенной ставкой не предусматривают возможность пополнения или добавления каких-то опций. Поэтому наш пенсионный вклад получился в какой-то степени уникальным. Еще один специальный продукт - пенсионная карта "Мудрость", которая также имеет ряд своих преимуществ, по сравнению с другими похожими картами. В первую очередь - это финансовые преимущества: сама карта, а также смс-информирование предоставляются бесплатно. Во-вторых, с этой карты можно снимать наличные в абсолютно любых банкоматах нашей страны без комиссии. Кроме того, по карте доступен повышенный процент на остаток, самый высокий в нашей линейке - 7%. Есть программа лояльности, позволяющая пенсионеру получать до 5% бонусными баллами (в определенных категориях) и обменивать эти баллы на рубли из расчёта - 1 балл=1 рубль. Также на карту будет начисляться кэшбэк в размере 1% за любые покупки.

Расскажите поподробнее про бонусные баллы.

Алексей Охорзин: Бонусами можно возместить покупки в определенных категориях. А перевести баллы в рубли можно через наш мобильный и интернет-банк.

Какие еще преимущества, помимо финансовых, имеет пенсионная карта?

Алексей Охорзин: Мы постарались сделать сервис максимально удобным. Для того, чтобы начать получать пенсию на карту нашего банка, не нужно идти ни в Пенсионный фонд, ни в МФЦ. Достаточно прийти в отделение МКБ, где наши специалисты все оформят на месте.

Как вы продвигаете карточный продукт для пенсионеров?

Алексей Охорзин: Когда мы оформляем клиенту вклад, мы также предлагаем оформить пенсионную карту, рассказывая обо всех ее преимуществах, чтобы человек понимал всю выгоду и удобство этого продукта.

Сколько сейчас держателей пенсионных карт среди ваших клиентов?

Алексей Охорзин: Мы начали активно развивать пенсионные карты только с сентября этого года. Продукт существовал и до этого момента, но активно не продвигался - было всего около 500 пенсионных карт. Сейчас мы поставили себе задачу увеличить эту цифру до 10 тысяч карт в месяц. Для нас пенсионные карты - приоритетный продукт, так как он долгосрочный. В связи с этим мы начали по-другому подходить к этому сегменту, по-другому считать экономику в целом и изменили само предложение для этой категории клиентов. Безусловно, для нас, как для любого банка, важны пассивы, которые приходят постоянно.

Это целевые зачисления, а также средства зарплатных клиентов и пенсионеров. Последние - наиболее стабильны. Если человек начал получать пенсию, он будет постоянно приходить в банк. Привыкнув к одному банку, пенсионер начинает пользоваться и другими продуктами, например, размещать свободные средства на депозитах. Мы поняли, что пенсионная карта как раз один из таких интересных инструментов, который поможет нам с точки зрения привлечения этих клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы наша карта стала номером один в кошельке пенсионера.

Еще одним популярным в последнее время сервисом стали денежные переводы между банковскими картами физических лиц. Есть ли у вас подобная услуга и что с комиссией?

Алексей Охорзин: С любых наших карт можно делать переводы без комиссии в пользу как физических, так и юридических лиц. Сумма перевода по номеру карты может быть до 30 тысяч рублей и без ограничений по реквизитам.

А предлагаете ли вы пенсионерам кредитные продукты?

Алексей Охорзин: Безусловно. Прежде всего, это кредиты в рамках нашей стандартной линейки: нецелевой потребительский кредит (например, на ремонт квартиры или дачи, на что-то связанное со здоровьем и т.д.)

Какова максимальная сумма кредита для человека пенсионного возраста?

Алексей Охорзин: Это зависит от конкретной ситуации, мы оцениваем каждого клиента индивидуально. На данный момент максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

Насколько доступна сеть отделений МКБ для пенсионеров, живущих в Москве?

Алексей Охорзин: В столице у нас одна из самых крупных сетей - 103 отделения Московского кредитного банка. Мы находимся рядом практически с каждой станцией метро, а также представлены в спальных районах. Наши офисы работают семь дней в неделю с десяти утра и до девяти вечера. Однако для того, чтобы решить тот или иной вопрос, не всегда нужно приходить в офис. В большинстве случаев вопрос можно решить дистанционно. Кстати, мы делаем особый акцент на обучении клиентов пенсионного возраста дистанционным сервисам, которые очень удобны и позволяют экономить массу времени. Кроме того, у нас очень крупная терминальная сеть - около 6,5 тысяч терминалов, которые позволяют пополнять карту и оплачивать счета более 4 тысяч поставщиков услуг.

Несмотря на очевидные преимущества дистанционных сервисов, для пенсионеров остается важным личное общение или, в крайнем случае, телефонное…

Алексей Охорзин: Понимая данную потребность, мы создали специальный консьерж-сервис для пенсионеров - программу "Забота". Это такая служба поддержки абсолютно по всем вопросам, начиная от медицинских и заканчивая юридическими. И это востребовано: пенсионеры часто интересуются вопросами, касающимися здоровья или просят юридической помощи. Например, клиент собирается совершить какую-то нотариальную сделку и просит проконсультировать его. В рамках нашей программы любые консультационные услуги, помимо банковских, оказываются бесплатно, это заложено в расходы банка. И главное, этот сервис работает 24 на 7. Мы планируем и дальше развивать его для того, чтобы помогать нашим клиентам. В перспективе будет организована доставка лекарств в ближайшую аптеку или на дом. Совсем скоро мы запустим эти услуги совместно с нашими партнерами.

Развивая столь активно пенсионные продукты, какую долю пенсионного рынка Москвы вы планируете занять в ближайшей перспективе?

Алексей Охорзин: Мы верим в свой продукт и рассчитываем, что через несколько лет наша доля на рынке пенсионных карт будет составлять не менее 20%.