90% белорусов - благотворители

Девять из десяти белорусов регулярно оказывают безвозмездную помощь. В среднем на сумму 78 белорусских рублей в год (примерно 2440 российских). Чаще всего помощь оказывают малоимущим, больным детям, пожилым, людям с инвалидностью, животным. Такие данные содержатся в исследовании "Анализ рынка благотворительности и мотивов осуществления пожертвований в Беларуси". Вопрос нашим российским читателям: а на что вам денег не жалко?

Светлана Алексенко, директор предприятия, Пермь:

- Помощь людям оказываю напрямую. Перечисляю деньги на содержание приюта для бездомных собак, помогаю девочкам из Волгограда, которые спасают заболевших или пострадавших уличных кошек и котят. Еще бывает, что на улице бабушкам подаю. Одежду как-то погорельцам отдала, там женщина была довольно крупная, моего размера. Знаю, что такие вещи трудно просто так найти.

Елена Майсюк, мать семерых детей, секретарь тюменского отделения Национальной родительской ассоциации:

- Помощь многодетным, к сожалению, далеко не в приоритете у моих земляков. Даже скромные рождественские подарки таким семьям собираем с трудом. К инвалидам, погорельцам, бездомным намного больше сочувствия. Самые же богатые благотворительные фонды, как ни странно, специализируются на реабилитации наркоманов и алкоголиков.

Анастасия Мельникова, актриса, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга:

- Мне кажется, что в такой тонкой сфере, как благотворительность, не стоит считать, кто сколько и на что потратил. Я знаю немало людей, у которых нет возможности помочь материально, поэтому они участвуют в благотворительных концертах, приходят в качестве волонтеров в интернаты. Они подменяют на время матерей, дают им возможность выдохнуть, сходить в театр или музей. Это не менее важная помощь, чем деньги.

Хотя, конечно, материальный аспект безумно важен. Я вижу, что у нас в Петербурге, да и по всей России, люди переводят по 100, 200 рублей на помощь больным детям. И в итоге суммы собираются, дети получают необходимое лечение. Для меня это показатель, что бездушных людей у нас в десятки раз меньше, чем тех, кому все равно.

Юрий Хараман, председатель агрохозяйства "Знамя Ленина", Краснодарский край:

- Мы проводим достаточно большую деятельность, которую можно назвать благотворительной, хотя я лично ее больше воспринимаю как создание благоприятной социальной инфраструктуры на селе. В то же время мы оказываем помощь и конкретным людям. В основном это деньги на лечение больных детей. А вот в благотворительные фонды, которые предлагают перечислять деньги на чье-то лечение, люди у нас на предприятии не верят.