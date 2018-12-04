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На какой резине может ездить зимой россиянин в Беларуси?

"Собираюсь на машине в Беларусь на летней резине. Друзья уверяют, что меня могут оштрафовать. Так ли это? Олег Зарубин".

Резину, Олег, придется поменять, так как в Беларуси с 1 декабря по 1 марта все авто должны быть "обуты" в зимние шины. Нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения или штраф до 0,5 базовой величины - это 12,25 белорусскoго рубля, что соответствует 390 российским рублям.

Также предусмотрена ответственность за изношенные сверх нормы шины. В частности, высота протектора должна быть не менее 4 мм. Если она меньше, то водителю могут выписать штраф до 1 базовой величины - это 24,5 белорусского рубля, т.е. около 780 российских. В случае повторения нарушения штраф уже составит от 2 до 5 базовых величин. Так что покупать старую зимнюю резину не советуем.

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Как россиянину в Беларуси легализовать справку о семейном положении?

"Сам я россиянин, но сейчас проживаю и работаю в Минске. Собираюсь жениться на местной девушке. При подаче заявления в ЗАГСе мне сказали, что нужна справка о том, что я в браке не состою. Объяснили, что справку я могу получить в Посольстве России в Беларуси, но ее еще нужно легализовать. Поясните, пожалуйста, как получить данную справку и, главное, как ее легализовать. Сергей П.".

Гражданину России, желающему зарегистрировать брак в Беларуси, действительно необходимо предоставить справку о том, что он не состоит в браке. Кроме того, органы ЗАГС Беларуси требуют, чтобы данная справка была легализована в Главном консульском управлении МИД РБ.

Алгоритм действий таков. Сперва вам необходимо прийти в консульский отдел Посольства России в Беларуси и заполнить бланк заявления о том, что вы в браке не состоите. Подлинность вашей подписи должна быть нотариально удостоверена консульским должностным лицом. Для этого вам необходимо будет предъявить российский паспорт и оплатить консульский сбор. Оплата производится белорусскими рублями в кассе консульского отдела посольства, сбор составляет 10 долларов. Документ выдается в тот же день.

После получения заверенной справки необходимо обратиться за ее легализацией в порядке живой очереди лично либо через третье лицо по адресу: Минск, улица Карла Маркса, дом 37 А. Прием документов производится с 8.00 до 10.30, выдача - с 15.00 до 16.00, с понедельника по пятницу.

Государственная пошлина за проставление штампа за один лист документа составляет 0,5 базовой величины. Легализованная справка принимается органами ЗАГС Беларуси в течении 6 месяцев.

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Как пополнить кредитную карту Сбербанка в Беларуси?

"Планируем отдых в Беларуси. Скажите, есть ли возможность пополнить кредитку российского банка через белорусский банк? Архип, Калининград".

Как объяснили в ОАО "АСБ Беларусбанк", чтобы пополнить свою карту российского банка, находясь на территории Беларуси, гражданин Российской Федерации может воспользоваться банковским переводом по корреспондентским счетам S.W.I.F.T. К преимуществам этой системы можно отнести отсутствие ограничений по сумме перевода и достаточно низкие тарифы при отправке крупных сумм. Самый значительный минус - срок поступления денег: от 1 до 5 дней.

Для того чтобы воспользоваться переводом S.W.I.F.T. в Российскую Федерацию, отправитель должен предоставить документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, и сообщить реквизиты перевода: название банка-получателя, идентификационный код и корреспондентский счет, а также ФИО получателя, его номер счета и код валютной операции.