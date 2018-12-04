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04.12.2018,  
11:57
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Надувательство: ложные Abrams и F-16 показали на выставке в Египте

Ложные цели в виде настоящих образцов боевой техники снова становятся популярными в мире. На проходящей в Египте первой международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX 2018 были продемонстрированы надувные М1А1 "Абрамс" и F-16.

Эти танки и самолеты состоят на вооружении армии АРЕ, и поэтому не удивительно, что военные захотели, чтобы у них появились имитационные модели, похожие на реальные машины.

Фото: wikipedia.org
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Однако внешнее сходство - это полдела, необходимо, чтобы ложные цели во время наблюдения за ними при помощи тепловизоров или локаторов "светились" как настоящие. Поэтому создание надувного макета основного боевого танка или фронтового истребителя требует массы различных технических ухищрений.

Больших успехов в придании реалистичности таким приманкам для бомб и ракет достигли в России. В нашей стране изготовлены модели бронетехники, самолетов, а также комплексов противоздушной обороны. Минувшим летом на международном военно-техническом форуме "Армия - 2018" был продемонстрирован очень реалистично выглядящий аналог арктического варианта ЗРК "Тор-М2ДТ". В его создании применены материалы повышенной морозоустойчивости. При этом надувной ЗРК остается устойчивым даже при силе ветра в 20 м/с.

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