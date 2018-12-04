Надувательство: ложные Abrams и F-16 показали на выставке в Египте

Ложные цели в виде настоящих образцов боевой техники снова становятся популярными в мире. На проходящей в Египте первой международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX 2018 были продемонстрированы надувные М1А1 "Абрамс" и F-16.

Inflatable Tanks, Tents & F-16 Fighter jet used for training purposes or misleading any hostile forces appears at the Egyptian Military products stand in Edex-2018. #EDEX2018 pic.twitter.com/MD79x13Qby — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 2 декабря 2018 г.

Эти танки и самолеты состоят на вооружении армии АРЕ, и поэтому не удивительно, что военные захотели, чтобы у них появились имитационные модели, похожие на реальные машины.

Однако внешнее сходство - это полдела, необходимо, чтобы ложные цели во время наблюдения за ними при помощи тепловизоров или локаторов "светились" как настоящие. Поэтому создание надувного макета основного боевого танка или фронтового истребителя требует массы различных технических ухищрений.

Больших успехов в придании реалистичности таким приманкам для бомб и ракет достигли в России. В нашей стране изготовлены модели бронетехники, самолетов, а также комплексов противоздушной обороны. Минувшим летом на международном военно-техническом форуме "Армия - 2018" был продемонстрирован очень реалистично выглядящий аналог арктического варианта ЗРК "Тор-М2ДТ". В его создании применены материалы повышенной морозоустойчивости. При этом надувной ЗРК остается устойчивым даже при силе ветра в 20 м/с.