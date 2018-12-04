Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 450-ФЗ "О внесении изменения в статью 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Внести в абзац первый части 4 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2006, N 18, ст. 1907; 2007, N 26, ст. 3089; 2013, N 51, ст. 6685; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4814, 4827) изменение, изложив его в следующей редакции:

"4. Производство, закупка, поставка, хранение и (или) перевозка алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров, за исключением производства, закупки, поставки, хранения и (или) перевозки в целях вывоза из Российской Федерации (экспорта) пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре объемом более 1500 миллилитров, -".

Президент Российской Федерации В. Путин