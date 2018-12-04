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04.12.2018 20:59
Рубрика: Культура

Легенды в шоколаде

Вручены "Звезды Театрала"
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Названы лауреаты XI премии "Звезда Театрала" - ежегодной премии зрительских симпатий, вручают которую актерам, режиссерам, спектаклям и театрам политики, ученые, врачи, телеведущие и общественные деятели.
В самой почетной номинации "Легенда сцены" за вклад в развитие театральной и культурной жизни страны "Звезду Театрала" вручили Станиславу Любшину. Фото: Екатерина Цветкова В самой почетной номинации "Легенда сцены" за вклад в развитие театральной и культурной жизни страны "Звезду Театрала" вручили Станиславу Любшину. Фото: Екатерина Цветкова
В самой почетной номинации "Легенда сцены" за вклад в развитие театральной и культурной жизни страны "Звезду Театрала" вручили Станиславу Любшину. Фото: Екатерина Цветкова

Это одна из самых субъективных и массовых театральных премий по определению - ее победители определяются народным интернет-голосованием. В этом году в нем приняли участие более 95 тысяч человек из 80 стран. И это одна из наиболее нестандартных даже для театральных реалий церемоний: кто кого награждает и чем, всегда даже для самых приближенных и посвященных до последнего остается интригой.

Фото: Юрий Лепский/РГ
Кто определил облик советских театров и домов культуры

В этом году достижения актеров отмечал главный профессиональный психиатр страны: за роль второго плана в спектакле Театра сатиры "Где мы" Александру Ширвиндту вручал награду Зураб Кекелидзе. Актрис с победой элегантно поздравил директор Московского комбината шампанских вин Магомед Талаев, пожелав Ольге Прокофьевой (миссис Хиггинс в "Пигмалионе" Театра им. Маяковского) и всем присутствующим дамам в наступающем году столько же мгновений счастья, сколько пузырьков бывает в бутылке шампанского. "Легендам сцены" - ими признаны актеры Юлия Борисова и Станислав Любшин - председатель совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов преподнес их шоколадные портреты почти в полный рост. Чему в первую очередь обрадовались внуки и правнуки Юлии Борисовой, делегированные великой актрисой в Вахтанговский театр за наградой. "Стоять на вахтанговской сцене, где я видел много выдающихся спектаклей, невероятно волнительно, - сказал, принимая награду, мхатовский актер Станислав Любшин. - Здесь я видел, как Юлия Борисова играла в пьесе "Без вины виноватые". Как она проживала эту роль! Я видел близко ее глаза; все, что она чувствовала, было понятно каждому зрителю и входило в каждого зрителя... Я хочу поблагодарить всех за их выбор. Конечно, это вдохновляет. Как сказал Володин в "Пяти вечерах", чем старше человек, тем он оптимистичнее смотрит на жизнь - ведь лучшее всегда впереди".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (уже в частном порядке после церемонии) поздравил супругу Татьяну Навку, которая получила награду в новой номинации - "Лучший театрализованный проект" - за мюзикл на льду "Руслан и Людмила". Новый министр культуры Московской области Нармин Ширалиева вручила награду за лучшую мужскую роль, сыгранную в спектакле "Кинастон" Театра Олега Табакова Максимом Матвеевым. Президент премии "Звезда Театрала", главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков назвал лучший русский театр за рубежом - Театр Zero, основанный 15 лет назад в Тель-Авиве Олегом Родовильским и Мариной Белявцевой. Титул лучшего режиссера получил Евгений Писарев за постановку "Влюбленный Шекспир" в Театре им. Пушкина. В номинации "Лучший спектакль. Большая форма" отмечен "Гамлет" Юрия Бутусова в Театре им. Ленсовета. Константин Хабенский за "Собибор" признан лучшим театральным актером в кино. Конкуренция у него в номинации была настолько сильная (Владимир Машков и Данила Козловский), что вручавший награду Владимир Хотиненко предложил даже справедливости ради либо бросить жребий, либо наградить всех троих.

Культура Театр
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