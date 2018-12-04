Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров блеснул в матче с "Нью-Джерси", в котором его команда одержала уверенную победу - 5:1. Россиянин набрал четыре (1+3) очка и был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Кучеров продлил результативную серию до десяти встреч и третьим в сезоне преодолел отметку в 40 очков. На его счету теперь 42 (12+30) балла в 28 матчах. В гонке бомбардиров форвард "молний" идет третьим, отставая от Микко Рантанена и Нэтана Маккиннона. У них 45 и 43 очка соответственно.

- Не хочу себя хвалить. Другие ребята выглядели ничуть не хуже меня, - скромно отметил Кучеров. - Главное, чтобы мы попали в плей-офф.

Второй звездой дня стал одноклубник Кучерова Брэйден Пойнт, третьей - голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне. Пойнт набрал три (1+2) очка в игре с "Нью-Джерси", а Ринне отразил 21 бросок в матче с "Баффало" (2:1).