Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 437-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-Ф3 "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2011, N 49, ст. 7047; 2012, N 49, ст. 6758; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4269; N 49, ст. 6927; 2015, N 51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 52; N 27, ст. 4183; 2017, N 1, ст. 12, 13) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 20 дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72) использовать средства нормированного страхового запаса территориального фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в порядке, предусмотренном частью 66 статьи 26 настоящего Федерального закона;";

2) в статье 26:

а) часть 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.";

б) дополнить частью 66 следующего содержания:

"66. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда на цели, указанные в пункте 4 части 6 настоящей статьи, предоставляются территориальным фондом медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования. Указанные в настоящей части средства нормированного страхового запаса предоставляются соответствующим медицинским организациям на основании соглашения, типовая форма и порядок заключения которого утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Порядок формирования средств нормированного страхового запаса, условия их предоставления медицинским организациям и порядок их использования устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

3) в статье 30:

а) часть 2 после слов "тарифным соглашением" дополнить словами ", заключаемым";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Тарифное соглашение в пятидневный срок после дня его заключения направляется председателем комиссии, указанной в части 9 статьи 36 настоящего Федерального закона, в Федеральный фонд для подготовки заключения о соответствии тарифного соглашения базовой программе обязательного медицинского страхования. Порядок и сроки рассмотрения тарифного соглашения, подготовки заключения Федеральным фондом и его типовая форма устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В случае, если в заключении Федерального фонда сделан вывод о несоответствии тарифного соглашения базовой программе обязательного медицинского страхования, представители сторон тарифного соглашения, указанных в части 2 настоящей статьи, обеспечивают внесение соответствующих изменений в тарифное соглашение, а председатель комиссии повторно направляет его в Федеральный фонд в установленный им срок.";

в) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Лица, виновные в нарушении требований части 21 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.";

4) статью 51 дополнить частью 24 следующего содержания:

"24. Положения пункта 72 части 2 статьи 20, пункта 4 части 6 и части 66 статьи 26 настоящего Федерального закона применяются до 1 января 2025 года.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением подпункта "в" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "в" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин