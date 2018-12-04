Опрос: Больше половины российских родителей делали уроки вместо детей

70 процентов родителей делают уроки вместе с детьми. При этом на вопрос "приходилось ли вам делать уроки вместо своих детей?" более половины опрошенных (56 процентов) ответило утвердительно. Такие результаты получила команда проекта Mail.ru Дети, проведя опрос среди родителей школьников. В исследовании участвовали более восьми тысяч человек.

- Чаще всего родители берутся за математику (32 процента), иностранный (28 процентов) и русский (26 процентов) языки, изобразительное искусство (25 процентов) и литературу (19 процентов), - сообщают организаторы исследования.

Кроме того, родители составили рейтинг самых трудных предметов, по которым ребенку приходится помогать чаще всего. Среди них: математика (72 процента) и русский язык (70 процентов). За ними идет иностранный язык (50 процентов).

Правда, среди родителей оказались и те, кто считает, что ребенок должен делать "домашку" самостоятельно. Таких мам и пап оказалось примерно треть.

- Чтобы сделать уроки вместе с детьми, большинство российских родителей тратят около двух часов в день, - сообщают в Mail.ru Дети. - Самостоятельному выполнению домашнего задания многие школьники посвящают примерно столько же времени. Больше трех часов занимаются 17 процентов детей.

Кроме того, от двух до трех часов ребята тратят на посещение дополнительных секций.

В итоге больше трех часов свободного времени находится только у 30% детей.

Как ранее рассказал "РГ" победитель конкурса "Учитель года России-2018", учитель обществознания, общественный советник министра просвещения Алихан Динаев, в 2016 году Россия занимала первое место по времени, которое дети тратят на "домашку" - более 10 часов в неделю.

"Буквально пару дней назад моя сестра (мама первоклассника) показывала мне поделку, которую она "закончила в два часа ночи", - рассказал он. - Самое смешное здесь то, что дети, как правило, вообще не принимают участие в этой работе, мирно и сладко спят, пока их родители упорно лепят, клеят, рисуют и т.п. Тут, безусловно, есть немалая доля родительского тщеславия. Папы и особенно мамы бьются за то, чтобы работа их ребенка была лучшей и заслужила первое место. Это, конечно, перегиб на местах. Учителя не требуют от младшеклассников создать творческий шедевр, достойный Эрмитажа или Лувра.

Да, наши дети действительно перегружены домашними заданиями. Это подтверждают и международные сравнительные исследования. В 2016 году Россия занимала первое место по времени, которое дети тратят на домашние задания. Наши школьники уделяют им более 10 часов в неделю. Интересно, что в странах, идущих в этом рейтинге на 2-3 местах, дети тратят на "домашку" около 6-6,5 часов. Разница огромна!

Загруженность подтверждают и постоянные (замечу, вполне обоснованные) жалобы родителей и детей, да и просто личные наблюдения.

Один из моих племянников как-то жаловался мне на что, их учительница математики задает колоссальное количество домашних заданий. Они проходили квадратные уравнения. Решать их очень просто - достаточно лишь подставить нужные цифры в две элементарные формулы. Их заставляли решать дома по 15-20 таких уравнений. Зачем? В чем смысл? Боюсь, что смысла здесь никакого нет. Разве что педагог хотел довести навык решения подобных заданий до автоматизма. Для закрепления дома той или иной темы, типа задач, обычно вполне достаточно двух-трех упражнений.

Почему же учителя задают так много домашних заданий? Наверное, каждый искренне считает свой предмет важнейшим и хочет, чтобы дети его лучше знали. Здесь правда научные исследования дают интересные результаты. Оказывается, что эффект домашних заданий в начальной школе минимален или вообще никак не влияет на успеваемость детей. В основной школе эффект мал, а в старшей школе становится выше, достигая среднего (по сравнению с другими факторами успеваемости) уровня.

Проблема еще в том, что учителя, работающие с одним классом, зачастую практически не общаются друг с другом. Они могут не иметь ни малейшего понятия, что их детям задавали другие учителя. В результате иногда получается так, что учитель литературы задал написать сочинение, обществовед просит подготовить реферат о государственном бюджете, а биолог - срочно сделать гербарий. И все это надо сделать к завтрашнему дню…

Загруженность домашними заданиями лишает детей возможности проводить больше времени с родителями в более спокойной и радостной обстановке. Они меньше двигаются, больше сидят, в том числе за компьютером, что приводит к ухудшению их здоровья.

В идеале учителя должны согласовывать домашние задание, которые они дают ученикам в течение недели, а общей объем этой нагрузки должен снижаться.

Какие домашние задания задаю я? Часто вообще не задаю никаких. Нередко прошу просто прочитать очередной параграф и повторить таким образом пройденную тему. У нас в школе действует правило - если учитель задает домашние задания, то это должно быть что-то творческое. Могу попросить детей в группе подготовить бизнес-план или проект, предоставить реальный кейс для обдумывания и нахождения правильного ответа.

А еще могу задать детям посмотреть тот или иной фильм, сыграть несколько раз в образовательную игру (например, приложение Castle Quiz). Обычно в ответ слышу радостные возгласы детей: "Вот бы все такую "домашку" задавали".