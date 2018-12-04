Закон Орловской области от 3 декабря 2018 года № 2289-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 30 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить основные характеристики областного бюджета:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год - в сумме 31 793 400,1 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 30 562 844,8 тыс. рублей и на 2021 год - в сумме 30 843 310,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2019 год - в сумме 31 793 400,1 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 30 149 890,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 633 332,1 тыс. рублей, и на 2021 год - в сумме 30 017 402,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 1 244 811,6 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга Орловской области на 2019 год - в сумме 19 643 363,7 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 19 701 756,2 тыс. рублей и на 2021 год - в сумме 20 089 461,7 тыс. рублей;

4) верхний предел внутреннего государственного долга Орловской области:

на 1 января 2020 года - в сумме 17 928 565,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2020 года - в сумме 0 рублей; на 1 января 2021 года - в сумме 17 515 611,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2021 года - в сумме 0 рублей; на 1 января 2022 года - в сумме 16 689 703,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2022 года - в сумме 0 рублей;

5) профицит областного бюджета на 2020 год - в сумме 412 954,2 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 825 908,4 тыс. рублей, источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить:

1) нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, - согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Орловской области взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов исходя из зачисления в местные бюджеты 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Орловской области от указанного налога (с учетом доходов, полученных по единым нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, установленным статьей 81 Закона Орловской области от 26 декабря 2005 года № 562-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Орловской области") - согласно приложению 3 к настоящему Закону;

3) нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты муниципальных районов (городских округов), городских поселений Орловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Орловской области и государственных органов Орловской области - согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации - согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета - согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4. В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администраторов доходов областного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицита бюджетов Департамент финансов Орловской области вправе вносить в ходе исполнения областного бюджета соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицита бюджетов с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год - 2 234 656,7 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 2 291 517,7 тыс. рублей и на 2021 год - в сумме 2 326 730,6 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Орловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Орловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 12 к настоящему Закону.

6. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию межведомственной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям, наименованиям, типам и иным учетным формам утверждается Правительством Орловской области.

7. Утвердить прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 13 к настоящему Закону.

8. Субсидии юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Орловской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области и казенных учреждений Орловской области

1. Губернатор Орловской области, Правительство Орловской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих Орловской области и работников, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти Орловской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Орловской области, а также работников казенных учреждений Орловской области.

2. Заключение и оплата органами государственной власти Орловской области, государственными органами Орловской области и казенными учреждениями Орловской области договоров (соглашений, государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кодами классификации расходов областного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

3. Вытекающие из договоров (соглашений, государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, обязательства, принятые органами государственной власти Орловской области, государственными органами Орловской области и казенными учреждениями Орловской области сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств областного бюджета.

4. Получатель средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) об оказании медицинских услуг за пределами Орловской области, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих Орловской области, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении олимпиад школьников, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о приобретении путевок для оздоровления и отдыха детей, о предоставлении услуг, связанных с проведением выставочно-ярмарочных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, презентаций), на оплату расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Орловской области, и государственных гражданских служащих Орловской области, с последующим документальным подтверждением по фактически произведенным расходам;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственного контракта) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности Орловской области, заключаемого на сумму, превышающую 50 млн рублей, при включении в договор (государственный контракт) условия о последующем авансировании после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенного авансового платежа в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Департаментом финансов Орловской области, - с ограничением общей суммы авансирования не более 50 процентов суммы договора (государственного контракта);

3) в размере 30 процентов от суммы договора (государственного контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Орловской области, - по остальным договорам (государственным контрактам).

5. Установить предельный размер представительских расходов в размере 0,5 процента от расходов на функционирование Орловского областного Совета народных депутатов, Администрации Губернатора и Правительства Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по целевой статье классификации расходов областного бюджета БП00070010 "Центральный аппарат". Порядок использования представительских расходов устанавливается соответствующим органом государственной власти Орловской области.

6. Установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области нормативы бюджетных расходов по соответствующим мероприятиям и видам деятельности органами государственной власти Орловской области, государственными органами Орловской области и казенными учреждениями Орловской области применяются в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Законом.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Орловской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить с 1 января 2019 года коэффициент индексации 1,01 по выплатам, пособиям и компенсациям, индексация по которым предусмотрена следующими нормативными правовыми актами Орловской области:

1) частью 3 статьи 61, частью 3 статьи 7, пунктом 3 части 1, абзацем вторым части 2 статьи 8, абзацем вторым части 2 статьи 81 Закона Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки";

2) частью 3 статьи 4 Закона Орловской области от 19 ноября 2004 года № 439-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка";

3) статьями 182 и 185 Закона Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ "О гарантиях прав ребенка в Орловской области";

4) пунктом 4 постановления Правительства Орловской области от 6 мая 2011 года № 136 "О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных организациях Орловской области";

5) абзацем вторым пункта 2 приложения к постановлению Правительства Орловской области от 28 октября 2013 года № 360 "О размере, условиях и порядке предоставления единовременной денежной выплаты на обзаведение хозяйством выпускникам педагогических образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, поступившим на работу в государственные образовательные организации Орловской области, муниципальные образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах";

6) пунктом 7 постановления Правительства Орловской области от 3 февраля 2014 года № 16 "Об организации питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета".

2. Установить с 1 апреля 2019 года коэффициент индексации 1,01 по выплатам, индексация по которым предусмотрена следующими нормативными правовыми актами Орловской области:

1) пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ "О звании "Ветеран труда Орловской области";

2) частью 4 статьи 2 Закона Орловской области от 19 ноября 2004 года № 440-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Орловской области";

3) пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 19 ноября 2004 года № 441-ОЗ "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Орловской области".

3. Установить с 1 сентября 2019 года коэффициент индексации 1,01 по выплатам, индексация по которым предусмотрена следующими нормативными правовыми актами Орловской области:

1) частью 3 статьи 14 Закона Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области";

2) пунктом 2.4 приложения к постановлению Правительства Орловской области от 18 сентября 2013 года № 322 "Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций Орловской области".

4. Установить, что в соответствии с частью 12 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и частью 3 статьи 12 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области" с 1 октября 2019 года размеры месячного оклада государственного гражданского служащего Орловской области в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы Орловской области и месячного оклада гражданского служащего Орловской области в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской службы Орловской области индексируются на уровень инфляции - 4,3 процента.

5. Коэффициент индексации, установленный частями 1-3 настоящей статьи, определен исходя из среднегодового значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Орловской области на 2019 год, установленного для Орловской области Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения опережающей компенсации получателям социальных выплат по нормативным правовым актам Орловской области, указанным в частях 1-3 настоящей статьи, вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Статья 8. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Установить в соответствии со статьей 171 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ "О бюджетном процессе в Орловской области" следующие дополнительные основания для внесения в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых правовых актов Правительства Орловской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию межведомственной инвестиционной программы между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых правовых актов Правительства Орловской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, на реализацию государственных программ Орловской области между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в случае внесения изменений в постановления Правительства Орловской области об утверждении государственных программ Орловской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах одной целевой статьи по расходам на обеспечение деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, реализуемых за счет средств безвозмездных поступлений из федерального бюджета и их софинансирования из областного бюджета в пределах одного направления расходования средств между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета, в соответствии с фактическим поступлением средств, а также в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета по средствам единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, на реализацию мероприятий по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика", связанных с поддержкой сельского хозяйства;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, на исполнение судебных решений;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом Департаменту финансов Орловской области по целевой статье "Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственного управления" виду расходов "Резервные средства", на исполнение судебных актов; на основании принятых правовых актов Правительства Орловской области; в случае возврата средств из областного бюджета в федеральный бюджет в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"; на софинансирование с федеральным бюджетом в соответствии с проектами соглашений (соглашениями) с федеральным бюджетом о предоставлении бюджету Орловской области межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом Департаменту финансов Орловской области, по целевой статье "Реализация проектов инициативного бюджетирования" между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Орловской области;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом главным распорядителям бюджетных средств, в пределах одного раздела, подраздела и целевой статьи, между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на конкурсной основе и (или) в соответствии с порядком предоставления (распределения) бюджетных ассигнований;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета для обеспечения выплаты заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, пособий, компенсаций и иных социальных выплат;

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, между текущим финансовым годом и плановым периодом, главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с правовыми актами Правительства Орловской области с целью предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Орловской области.

2. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сводную бюджетную роспись областного бюджета могут быть внесены изменения без внесения изменений в закон о бюджете на увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года:

1) в соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 и (или) абзацем десятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации по расходам Дорожного фонда Орловской области в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований;

2) в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов, включая поступления в виде расходных расписаний о доведении главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета лимитов по целевым безвозмездным поступлениям, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

3. Установить, что при заключении соглашений с федеральными органами исполнительной власти объем софинансирования за счет средств областного бюджета не может превышать установленный Правительством Российской Федерации уровень софинансирования расходных обязательств.

4. Установить льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении с 1 января по 15 июня 2019 года включительно и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года включительно в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на 2019 год с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1163 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении". Порядок ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот утверждается Правительством Орловской области.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Департаментом финансов Орловской области.

6. Установить, что погашение за счет средств областного бюджета кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2019 года, осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Орловской области.

7. В случае выполнения государственного задания автономными учреждениями Орловской области не в полном объеме остаток субсидии на выполнение государственного задания возвращается на счет областного бюджета в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями. Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания производится в срок до 1 апреля 2019 года.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Орловской области

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год - 1,598, на плановый период 2020 и 2021 годов - 1,55.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Орловской области из регионального фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области" государственной программы Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Орловской области в рамках подпрограммы "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области" государственной программы Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области" на 2019 год - в сумме 263 971,4 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 394 315,5 тыс. рублей и на 2021 год - в сумме 322 956,5 тыс. рублей.

Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Орловской области в рамках подпрограммы "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области" государственной программы Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области" на 2019 год - согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов) Орловской области утверждается Правительством Орловской области.

4. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на выделение грантов в целях поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Орловской области в рамках подпрограммы "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области" государственной программы Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области" на 2019 год - в сумме 375 тыс. рублей. Порядок выделения грантов устанавливается Правительством Орловской области.

5. Утвердить распределение субвенций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 16 к настоящему Закону.

6. В соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлению Федерального казначейства по Орловской области передаются полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты.

Статья 10. Об утверждении нормативов финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными организациями

Утвердить нормативы финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными организациями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 11. О введении в действие законов Орловской области

Ввести в действие на 2019 год:

1) Закон Орловской области от 30 июня 2006 года № 602-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями Орловской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий";

2) Закон Орловской области от 13 июля 2007 года № 691-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях";

3) Закон Орловской области от 7 ноября 2007 года № 718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями Орловской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования";

4) Закон Орловской области от 6 декабря 2007 года № 727-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

5) Закон Орловской области от 6 декабря 2007 года № 732-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства";

6) Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 738-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений";

7) Закон Орловской области от 5 декабря 2008 года № 846-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями органов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета";

8) Закон Орловской области от 2 марта 2012 года № 1322-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством";

9) Закон Орловской области от 4 мая 2016 года № 1945-ОЗ "О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан в Орловской области";

10) Закон Орловской области от 1 июля 2016 года № 1998-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан на территории Орловской области".

Статья 12. Расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения Орловской области

Утвердить расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения Орловской области, перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2019 год - в сумме 3 086 288,8 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 3 086 288,8 тыс. рублей и на 2021 год - в сумме 3 086 288,8 тыс. рублей.

Статья 13. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) перед Орловской областью

1. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, выделенным юридическим лицам на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, пополнение оборотных средств, производится в соответствии с положениями статьи 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации при условиях:

1) причинения этому юридическому лицу материального ущерба в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы и иных обстоятельств непреодолимой силы;

2) угрозы банкротства этого лица в случае единовременного погашения суммы кредита;

3) реконструкции производственных мощностей, технического перевооружения действующего производства для выпуска новых видов продукции на базе применения новейших технологий.

Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту устанавливается Правительством Орловской области.

2. За просрочку уплаты основной суммы долга, а также процентов за пользование средствами областного бюджета, предоставленными на возвратной основе, начисляется и взимается пеня в размере одной трехсотой действующей в течение срока просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате суммы долга и процентов за пользование средствами областного бюджета.

3. Предоставить Правительству Орловской области право признания безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за их использование и пеням за несвоевременный возврат указанных средств и ее списания в установленном Правительством Орловской области порядке в случаях:

1) ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

2) вступления в силу решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности в случае невозможности его дальнейшего обжалования.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Орловской области в 2019 году

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Орловской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме до 40 891,4 тыс. рублей:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Орловской области на срок до трех лет;

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Орловской области, на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года;

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до трех лет.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований Орловской области на условиях возмездности, если иное не предусмотрено настоящим Законом, и возвратности. Бюджетные кредиты предоставляются только при наличии обеспечения исполнения муниципальным образованием Орловской области обязательств по возврату кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Орловской области - в размере 0,1 процента годовых;

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Орловской области, - в размере 0,1 процента годовых;

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - 0 процентов.

4. Использование бюджетных кредитов бюджетами муниципальных образований Орловской области осуществляется в соответствии с их целевым назначением, указанным в договоре.

5. Возврат в областной бюджет бюджетных кредитов бюджетами муниципальных образований Орловской области осуществляется в сроки, установленные в договорах о предоставлении бюджетных кредитов. При невыполнении обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных заключенным с заемщиком договором, Департамент финансов Орловской области принимает меры по принудительному взысканию с заемщика просроченной задолженности.

6. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Орловской области указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов устанавливается Правительством Орловской области.

Статья 15. Обслуживание государственного долга Орловской области

Установить предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области:

1) в 2019 году - в сумме 999 011,8 тыс. рублей, в том числе на:

а) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-549 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 103,9 тыс. рублей;

б) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 147,1 тыс. рублей;

в) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 35,7 тыс. рублей;

г) уплату процентов за рассрочку по мировым соглашениям от 4 августа 2005 года - в сумме 24386,4 тыс. рублей, в том числе:

по делу № А40-24121/04-31-276 - в сумме 9414,4 тыс. рублей;

по делу № 09АП-1235/05-ГК - в сумме 1800,7 тыс. рублей;

по делу № А40-25448/05-47-195 - в сумме 6643,4 тыс. рублей;

по делу № А40-17872/04-47-156 - в сумме 6527,9 тыс. рублей;

д) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 1527,7 тыс. рублей;

е) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 2377,3 тыс. рублей;

2) в 2020 году - в сумме 1 024 041,8 тыс. рублей, в том числе на:

а) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-549 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 103,9 тыс. рублей;

б) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 147,1 тыс. рублей;

в) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 35,7 тыс. рублей;

г) уплату процентов за рассрочку по мировым соглашениям от 4 августа 2005 года - в сумме 23311,5 тыс. рублей, в том числе:

по делу № А40-24121/04-31-276 - в сумме 8999,4 тыс. рублей;

по делу № 09АП-1235/05-ГК - в сумме 1721,3 тыс. рублей;

по делу № А40-25448/05-47-195 - в сумме 6350,6 тыс. рублей;

по делу № А40-17872/04-47-156 - в сумме 6240,2 тыс. рублей;

д) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 1440,3 тыс. рублей;

е) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 2241,3 тыс. рублей;

3) в 2021 году - в сумме 1 024 041,8 тыс. рублей, в том числе на:

а) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-549 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 103,9 тыс. рублей;

б) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 147,1 тыс. рублей;

в) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 35,7 тыс. рублей;

г) уплату процентов за рассрочку по мировым соглашениям от 4 августа 2005 года - в сумме 22001,5 тыс. рублей, в том числе:

по делу № А40-24121/04-31-276 - в сумме 8493,7 тыс. рублей;

по делу № 09АП-1235/05-ГК - в сумме 1624,6 тыс. рублей;

по делу № А40-25448/05-47-195 - в сумме 5993,7 тыс. рублей;

по делу № А40-17872/04-47-156 - в сумме 5889,5 тыс. рублей;

д) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 1265,0 тыс. рублей;

е) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 1968,5 тыс. рублей.

Статья 16. Государственные внутренние заимствования Орловской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Разрешить Правительству Орловской области в пределах утвержденной Программы государственных внутренних заимствований Орловской области принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам торгов.

Статья 17. Об особенности действия отдельных законодательных актов Орловской области в связи с принятием настоящего Закона

Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств областного бюджета в 2019 году, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в областной бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статья 18. О признании утратившими силу приложений Закона Орловской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Признать утратившими силу приложения 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 Закона Орловской области от 30 ноября 2017 года № 2177-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков

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