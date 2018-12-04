Закон Орловской области от 3 декабря 2018 года № 2290-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 30 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее также - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 377 001,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 9 124 681,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 377 001,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 10 080 608,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 9 818 068,4 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 725 598,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10 463 358,0 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 10 080 608,4 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 725 598,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Учесть в бюджете Фонда:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) прогнозируемый общий объем доходов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и источники финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2019 год - согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2019 год - согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2019 год - согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2019 год в размере 1 603 630,1 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году используются:

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Орловской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, а также оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Орловской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области зарезервировать в бюджете Фонда средства на 2020 год в сумме 1 699 031,5 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 1 752 780,7 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2018 году межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат перечислению из бюджета Фонда в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

2. В соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда могут быть внесены изменения без внесения изменений в настоящий Закон в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов.

3. В соответствии со статьей 33 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ "О бюджетном процессе в Орловской области" установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах одной целевой статьи между группами видов расходов классификации расходов бюджета Фонда;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение", между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджета Фонда на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Орловской области;

3) направление в текущем финансовом году остатков средств бюджета Фонда, образовавшихся на начало текущего финансового года в результате их неполного использования и не подлежащих возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования и на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках мероприятий подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение";

4) направление в текущем финансовом году субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших сверх объемов и (или) доходов, утвержденных настоящим Законом, на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно в целях их предоставления.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций

Утвердить на 2019 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Орловской области, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков

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