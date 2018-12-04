Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны

Из-за наличия у журналиста Сергея Брилева гражданства Великобритании, возможно, он должен будет покинуть Общественный совет при Министерстве обороны России. Такое предположение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая перед студентами МГИМО.

"Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да. Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах, хотя это решение конкретных министров", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, такая ситуация не красит журналиста, однако с юридической точки зрения этот поступок не подразумевает ответственности, кроме возможного лишения права работать в составе совета. Песков убежден, что, лишившись Сергея Брилева, совет не выиграет, но правила есть правила.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что никаких законов Сергей Брилев не нарушил, так как не является госслужащим. По его мнению, можно иметь британское гражданство и быть настоящим патриотом России. "И Брилев им является", - заявил Песков, подчеркнув, что известный журналист сделал и продолжает делать многое для страны, пишет ТАСС.

Ранее ведущий телеканала "Россия 1" Сергей Брилев рассказал о том, что имеет второе гражданство, наряду с российским, и это не является секретом для его руководителей. В Кремле заявили, что не понимают, почему вокруг британского гражданства популярного телеведущего поднялась такая шумиха: во-первых, он ничего не нарушает, во-вторых, не раз доказывал, что является патриотом России.