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04.12.2018 14:03
Рубрика: Власть

Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Текст: Кира Латухина
Будущее транзита газа через Украину после введения в эксплуатацию "Северного потока-2" зависит от Киева, пояснили в Кремле.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости гарантий продолжения транзита российского газа через Украину, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина: "Он говорил о том, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию "Северного потока-2" не идет. Собственно, этот транзит будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Речь о прекращении транзита после вступления в эксплуатацию "Северного потока" не идет, этот транзит может быть продолжен", - подчеркнул Песков.

На вопрос о том, что модальность в заявлениях, что "транзит может быть продолжен" и "должен быть продолжен", разная, представитель Кремля заметил: "Я говорил о той позиции, которая была заявлена президентом Путиным. У нас модальность одна: это позиция Путина. Я не могу говорить за канцлера ФРГ".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Газопровод "Северный поток-2"
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