Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Будущее транзита газа через Украину после введения в эксплуатацию "Северного потока-2" зависит от Киева, пояснили в Кремле.

Комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости гарантий продолжения транзита российского газа через Украину, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина: "Он говорил о том, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию "Северного потока-2" не идет. Собственно, этот транзит будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны".

"Речь о прекращении транзита после вступления в эксплуатацию "Северного потока" не идет, этот транзит может быть продолжен", - подчеркнул Песков.

На вопрос о том, что модальность в заявлениях, что "транзит может быть продолжен" и "должен быть продолжен", разная, представитель Кремля заметил: "Я говорил о той позиции, которая была заявлена президентом Путиным. У нас модальность одна: это позиция Путина. Я не могу говорить за канцлера ФРГ".