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04.12.2018 23:56
Рубрика: Общество

"Письмо о Боге" Эйнштейна купили на аукционе почти за 3 млн долларов

Подлинное "Письмо о Боге" знаменитого ученого Альберта Эйнштейна ушло с "молотка" на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Сумма лота составила 2 892 500 долларов. При этом изначально его оценили в 1,5 млн долларов, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Что способствует распространению сектантских ценностей

Известно, что письмо на двух страницах было написано по-немецки за год до смерти Эйнштейна - 3 января 1954 года. Адресатом стал философ Эрик Гуткинд, работавший в Принстонском университете.

"Слово "бог" для меня не более чем выражение и продукт человеческих слабостей, Библия - собрание почитаемых, но все еще довольно примитивных легенд. Никакая интерпретация, независимо от того, насколько она тонкая, не может для меня изменить что-либо в этом", - написал в своем письме Эйнштейн.

Аукционный дом назвал этот документ "самым известным письмом Эйнштейна о боге, его еврейской идентичности и вечном поиске смысла человеком".

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