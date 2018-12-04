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Рубрика: В мире

Помпео заявил о поддержке права Израиля на самооборону

Фото: Thomas Coex, AFP via AP Фото: Thomas Coex, AFP via AP
Фото: Thomas Coex, AFP via AP

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Брюсселе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время переговоров Помпео особо отметил, что Соединенные Штаты поддерживают право израильской стороны на самооборону и защиту от нападок в рамках ООН.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
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Об этом в понедельник сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, госсекретарь подчеркнул приверженность США делу обеспечения национальной безопасности Израиля и отметил силу американо-израильского союза и разностороннее сотрудничество, пишет ТАСС.

Помпео заявил о поддержке связей между Израилем и его соседями на Ближнем Востоке и в Африке, включая Оман и Чад. Также Помпео подтвердил намерение своей страны противостоять "тоталитаризму иранского режима путем максимального давления".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, нарушив резолюцию Совета Безопасности ООН. Вашингтон осудил эти испытания и призвал незамедлительно прекратить подобные действия. Представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Абольфазль Шекарчи подчернул, что Иран продолжит свои ракетные испытания, и не будет ни у кого спрашивать на это разрешения.

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