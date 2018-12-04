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Популярный сайт Tumblr может закрыться навсегда

04.12.2018,  
13:07
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

17 декабря соцсеть Tumblr, которую многие используют как хранилище картинок, изменит правила публикации изображений. В частности, пользователям будет запрещено выкладывать содержимое "для взрослых".

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Исключением, согласно новым правилам, станут лишь художественные изображения. Генеральный директор Tumblr Джефф Д'Онофрио, комментируя нововведения, заявил, что компания сосредоточится на "создании максимально благоприятной среды для пользователей".

Поиском запрещенного контента будут заниматься модераторы. Доступ к содержимому "для взрослых" будет закрываться для всех, кроме авторов, которым будет предоставлена возможность оспорить решение модераторов.

Пользователи сервиса возмутились решением администрации ресурса. По их мнению, такой шаг снизит популярность Tumblr. Часть из них приняли решение удалить свои аккаунты.

 

 

 

 

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