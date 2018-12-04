Своей провокацией, вызвавшей инцидент в Керченском проливе, президент Порошенко лишний раз доказал, что его политика носит деструктивный характер.

Лидер президентского рейтинга Юлия Тимошенко заявила о том, что введение военного положения было необоснованным, и пообещала дать украинскому народу ответ на то, "как это было на самом деле". Украинский журналист Дмитрий Гордон пояснил, что на решение Порошенко ввести военное положение сроком на 30 дней и только в 10 областях, где сильны позиции основателя "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко, выдвинутого в президенты Украины, повлияли канцлер ФРГ Меркель и генсек НАТО Столтенберг, которые дали инструкции Порошенко по телефону. По словам журналиста, введение военного положения было спланированной акцией, и о ней было известно еще несколько месяцев назад.

Порошенко в начале недели продолжил реализацию своей антироссийской политики: сначала внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, по сути, направленный на разрыв многовековых, с таким трудом строившихся целыми поколениями людей, дружеских отношений двух братских православных народов. Одним махом Порошенко перечеркивает историю, которая была выстрадана русскими и украинцами. Затем он продолжил дразнить Россию, непонятно для чего стянув к российским границам свои войска, не раз попадавшие в разные "котлы" из-за глупых ошибок бестолковых командиров, учившихся по американским лекалам.

На какую победу на выборах в марте будущего года надеется этот наделавший уйму ошибок президент? После того как украинские власти приняли решение запретить въезд на Украину мужчин из России в возрасте от 18 до 60 лет, и вполне могут ввести подобные меры для российских женщин, в лице которых им грезятся Анна Чапман и "прочие агенты Кремля", шансы на избрание его президентом приближаются к нулю. Эти шагом Порошенко и его хунта "порвали пуповину": десятки тысяч семей в России и Украине - отцы и дети, сестры и братья оказываются отрезанными друг от друга. И вот уже сын из России не может приехать навестить свою мать, живущую где-нибудь в украинской глубинке. А мои друзья не могут приехать на могилу к нашему и моему лучшему другу, умершему на юге России и похороненному рядом с отцом на кладбище одного из украинских городов. "Вы вправе рискнуть и проехать туда на машине, - сказали им в прошлом году ребята из ДНР. - Но в лучшем случае у вас отнимут автомобиль и деньги. Но, скорее всего, попросту убьют".

Волею абсурдных и поддающихся разве что "алкоголической логике" решений Порошенко украинский народ оказался разделен на "плохих" и "хороших". Порошенко и ввел свое военное положение в десяти украинских областях по принципу разделения украинского народа на благонадежную (запад) и неблагонадежную (восток) части. Десятилетия после победы советского (и прежде всего русского народа) в Великой Отечественной войне, приросшая польскими и венгерскими землями западная часть Украины тяготела к Европе. А восточная, отошедшая к Украине волею ряда советских правителей, начиная с Ленина, испытывала тесное духовное родство с Россией, не отделяя себя от нее. При этом труженик-Донбасс рассматривал себя как часть большого и сильного унитарного государства.

Придя к власти путем госпереворота, Порошенко способствовал делению украинцев на людей "высшего и низшего сословий" по территориальному принципу. Порошенко в полной мере продемонстрировал и реализовал на практике абсолютную разнородность, раздробленность, нецелостность Украины, разделив сограждан на две части, два "сорта": плохой - хороший, наш - не наш, свой - чужой. При этом до конца не осознавая, какая мина замедленного действия поджидает его на западе страны, где готово вскипеть, а там, неровен час, поставить вопрос об отделении от такой Украины оскорбленное им венгерское меньшинство.

Впрочем, для Порошенко, который с семьей, как в свое время его "заклятый друг" экс-грузинский президент-беглец Саакашвили, наверняка приготовил для себя "уход на запасной аэродром", на Запад, эти проблемы будто находятся в каком-то другом параллельном мире.

Для него сейчас главное - отработать, закончить свою главную миссию, имеющую цель всеми средствами ужалить, подразнить, уколоть Россию, тщетно пытаясь создать ей массу проблем. Отчитаться с прицелом на будущее перед своими русофобскими кураторами и уехать отдыхать в теплые края. А там, как говорится, "после нас хоть потоп".