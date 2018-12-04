Правительство Мэй потерпело поражение в палате общин за неделю до голосования по Brexit

Депутаты палаты общин парламента Великобритании проголосовали за расследование вопроса о неуважении кабинета министров к законодательному органу.

Инициативу оппозиционной Лейбористской партии поддержали 311 парламентарий. Против проголосовали 293 депутата, передает агентство Reuters.

Причиной разбирательства стал отказ британского правительства предоставить подробную и полную оценку последствий выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Сложившая ситуация ярко продемонстрировала отсутствие поддержки в палате общин у правительства под руководством премьер-министра Терезы Мэй накануне голосования по Brexit, которое намечено на 11 декабря. Вероятно, британские депутаты могут отказать главе кабинета министров в сделке с Брюсселем.