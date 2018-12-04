Предполагаемый глава "Коза ностра" арестован в Палермо

На острове Сицилия в рамках расследования о новом "куполе" местной мафии "Коза ностра" правоохранительные органы задержали не менее 46 человек, включая предполагаемого главаря Сеттимино Минео. По сообщениям местных СМИ, речь может идти о новой верхушке преступной организации.

По данным агентства ANSA, 80-летний Минео возглавил "Коза ностра" в ноябре 2017 года после смерти отбывавшего пожизненный срок в тюрьме бывшего главы организации Тото Риины.

Минео также довольно хорошо известен местной полиции. В ходе так называемого "макси-процесса" над мафией он был приговорен к 11 годам заключения, сообщает ТАСС. Этот широко известный судебный процесс инициировал следователь Джованни Фальконе, убитый по приказу Тото Риины в 1992 году.

Долгое время считалось, что генеральный совет мафии не собирался в последние годы - настоящий "крестный отец" организации Маттео Мессина Денаро на протяжении десятилетия находится в розыске.

Всем арестованным в Палермо предъявили обвинения в причастности к мафиозной деятельности, незаконном ношении оружия и других преступлениях.