Председатель Верховного суда России Вячеслав ­Лебедев в кулуарах пленарного заседания Совета судей заявил, что благодаря декриминализации статьи "Побои" фактически наступила реальная ответственность за семейное насилие.

В последнее время в обществе вспыхнула дискуссия, не было ли сделано ошибки, когда статью "Побои" перенесли из Уголовного кодекса в КоАП. Вчера журналисты задали вопрос Вячеславу Лебедеву и получили ответ: нет. Наоборот, новые правила стали серьезным шагом в борьбе с семейным насилием. Процедура наказания семейного тирана значительно упрощена.

Раньше, когда женщина приносила заявление о побоях в полицию, там разводили руками и предлагали идти в суд. Статья "Побои" относилась к делам частного обвинения. Это значит, что жертва сама должна была идти в суд. Понятно, что у редкой избитой жены есть в нужном объеме знание и сила, чтобы юридически грамотно оформить материалы и подать в суд на мужа.

Сейчас полиция оформляет протокол и передает дело в суд. Семейного дебошира могут на несколько дней закрыть в камере, оштрафовать или отправить на обязательные работы. На практике есть случаи, когда суды наказывали обоих супругов за семейный скандал. Обменялись пощечинами - оба заплатили штраф.

Если семейный тиран второй раз распустит руки, автоматически попадет под уголовную статью. Так что главное отличие новых норм от прежних, что теперь правила реально работают. А прежде наказание было, скорее, пустой угрозой.

При этом под статью "Побои" попадают легкие случаи, когда у избитого практически не осталось следов. Шлепки, пощечины и тому подобное теперь наказуемы. Если же причинен вред здоровью - даже легкий - это уже уголовная статья. Председатель Верховного суда России обратил внимание, что в УК осталась и статья "Истязание". Так что все возможности для наказания семейного тирана у правоохранителей есть. И система работает, число наказанных за побои выросло в несколько раз. При этом Вячеслав Лебедев подчеркнул, что для борьбы с семейным насилием нужна не только эффективная система наказаний, которая уже действует. Теперь необходимо разрабатывать социальные меры: изучать причины семейного насилия, разрабатывать систему профилактики и прочее.

Полиция уже не разводит руками в ответ на заявления жертв побоев: составляются протоколы и идут в суд

Сейчас в судебной системе проходит большая реформа: создаются отдельные кассационные и апелляционные суды. Вводится так называемая сплошная кассация, когда суды будут рассматривать все кассационные жалобы. .

"Кассационная жалоба должна рассматриваться не выборочно, когда работник аппарата суда, помощник судьи, консультант готовят свое мнение для судьи, а судья с ним соглашается или не соглашается, а в судебном заседании с участием автора жалобы и сторон по делу", - отметил Вячеслав Лебедев.