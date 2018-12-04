Президент Сербии провел консультации с послами РФ, КНР и США

Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 4 декабря, провел консультации с послами России, Китая и США, подчеркнув собеседникам, что кто-то намеренно толкает Сербию и весь Балканский регион к конфликту.

Так, в ходе общения с главой российской дипмиссии в Сербии Александром Чепуриным обсуждалась тема провокационных шагов властей самопровозглашенного Косово, в частности, заявленное на 14 декабря утверждение окончательного решения о создании полноценных вооруженных сил края, а также предстоящий визит в Сербию главы РФ Владимира Путина.

"Президент выразил послу большую обеспокоенность из-за формирования армии так называемого Косова вопреки резолюции СБ ООН 1244. Президент попросил уведомить президента Путина и руководство дружественной России, что Сербию и регион кто-то как будто намеренно подталкивает к конфликту", - говорится в заявлении пресс-службы Александра Вучича.

На встрече с послом КНР Ли Манчангом сербский лидер проинформировал собеседника, что "абсолютно ясно, что заявление о формировании армии и введение пошлины в размере 100 процентов на товары из Центральной Сербии преследуют цель - изгнать сербов из Косово и Метохии, поскольку делают невозможным их дальнейшее существование там". Политик предупредил, что "безответственное поведение Приштины может привести к катастрофе, поскольку Сербия не может и не будет спокойно наблюдать за уничтожением сербского народа", попросив "братский Китай использовать свою роль и влияние, оказав помощь в сохранении мира и поддержании стабильности".

"Посол КНР Ли выразил полное понимание происходящих здесь событий и отметил, что миролюбивая политика Сербии и президента Вучича мешает определенным факторам в международной политике", - сообщает пресс-служба главы Сербии, подчеркивая слова высокопоставленного китайского дипломата: "Для Китая Косово и Метохия - составная часть Сербии, и мы остаемся привержены уважению ее территориальной целостности и суверенитета".

С послом Вашингтона в Белграде Кайлом Скотом Александр Вучич также обсуждал действия руководства Косово, попросив США использовать свое влияние и предупредить Приштину о том, что ее политика угрожает миру и стабильности в регионе.

"Посол Скот повторил, что США поддерживают стремление Белграда нормализовать отношения с Приштиной и готовы помочь в нахождении взаимоприемлемого решения, которое бы обеспечило стабильность, поблагодарив при этом за сдержанную реакцию Сербии на последние события", - отмечается в сообщении пресс-службы сербского президента.

Между тем

Напомним, что на днях в интервью загребскому изданию vecernji.hr вице-премьер самопровозглашенного Косово Энвер Ходжай открыто признался, что Хорватия, Черногория и Македония наряду с Приштиной являются участниками "антисербского пакта". Реакцией на данное заявление в воскресенье стал вал возмущений со стороны сербских лидеров, а эксперты усмотрели в обозначенных замыслах интерес Запада, стремящегося нанести очередной удар по России и ее историческим союзникам - сербам.

Очевидно, что "антисербский пакт" является продолжением русофобии, навязываемой США и их союзниками по всему миру. При этом удар по сербам наносится не случайно, они рассматриваются Западом в качестве главного исторического союзника Москвы на Балканах. Планы Вашингтона выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Таким образом, американцы проверяют на прочность духовные скрепы между Россией и Сербией, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в нашу славную историю, насыщенную победами и ратными подвигами.

По мнению профессора МГИМО (У) МИД России, доктора политических наук Елены Пономаревой, Балканы - последний европейский рубеж психоисторической войны Запада и России. Утрата Москвой позиции и влияния в этом регионе означает окончательное "выдавливание" ее из Европы и лишение потенциальных союзников. Кроме того, она утверждает, что тот, кто будет контролировать Балканы, будет управлять не только энергетическими потоками, но и определять политику зависимых от энергоресурсов стран. Исходя из последнего вывода ученого, можно смело сопоставить появление "антисербского пакта" и активизацию проекта "Турецкий поток", реализация которого видится крайне опасной как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.