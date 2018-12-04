Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал своему американскому коллеге Джону Баррассо "заняться экологией в родном Вайоминге". Таким образом российский сенатор прокомментировал призыв политика из США направить в Черное море флот НАТО в качестве ответа на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Ранее республиканец выступил с таким предложением, а также заявил о том, что Киеву необходимы дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия, напоминает РИА Новости.

"Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море - это рецепт резкого обострения конфликта", - подчеркнул Пушков в сообщении в соцсети Twitter.

По его мнению, американский политик не совсем разбирается в сути вопроса.

"Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе", - заметил Пушков. И в следующем сообщении пояснил, почему считает посылку военного флота к берегам России - совершенно бессмысленным шагом.

"Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать - не напугают. А потом флот придется возвращать - и вернется он не во славе", - констатировал Пушков и назвал идею "неумной".

Между тем сенатору Баррассо "надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге".

"Больше пользы будет", - констатировал российский сенатор.