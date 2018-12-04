Путин: Национальной спортивной премии удостаиваются выдающиеся люди

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей церемонии вручения Национальной спортивной премии, подчеркнув, что ей удостаиваются известные как в России, так и за рубежом люди, посвятившие всю свою жизнь спорту.

"С удовлетворением отмечу, что среди нынешних лауреатов - целое созвездие талантливых атлетов, тренеров, наставников, специалистов. И конечно, важно, что в их числе прославленные ветераны, которые бережно хранят победные традиции отечественного спорта", - говорится в телеграмме российского лидера, размещенной во вторник на сайте Кремля.

Он также выразил уверенность в том, что данное событие вызовет широкий общественный резонанс, а достижения лауреатов станут примером для молодых людей.