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04.12.2018 20:24
Рубрика: Власть

Путин: Национальной спортивной премии удостаиваются выдающиеся люди

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей церемонии вручения Национальной спортивной премии, подчеркнув, что ей удостаиваются известные как в России, так и за рубежом люди, посвятившие всю свою жизнь спорту.

Путин наградит добровольцев

"С удовлетворением отмечу, что среди нынешних лауреатов - целое созвездие талантливых атлетов, тренеров, наставников, специалистов. И конечно, важно, что в их числе прославленные ветераны, которые бережно хранят победные традиции отечественного спорта", - говорится в телеграмме российского лидера, размещенной во вторник на сайте Кремля.

Он также выразил уверенность в том, что данное событие вызовет широкий общественный резонанс, а достижения лауреатов станут примером для молодых людей.

Власть Работа власти Госнаграды Президент
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