Путин подписал указ о двух госпремиях

Президент подписал указ о присуждении госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности (председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву) и госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2018 года (главе фонда помощи больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Льву Амбиндеру).

Две госпремии были учреждены в 2015 году в размере по 2,5 млн рублей. Церемония проходит обычно в декабре и приурочена к Международному дню защиты прав человека.

Первыми лауреатами стали правозащитница Елизавета Глинка и гендиректор "Детского хосписа" Александр Ткаченко; в прошлом году награды получили глава МХГ Людмила Алексеева и основатель фонда помощи больным лейкемией детям Владимир Вавилов.