Власть
04.12.2018 18:41
Текст: Юрий Сизов

Рабочая группа по белорусско-российскому сотрудничеству создана в Минске

Актуальные проблемы двухстороннего сотрудничества в рамках Союзного государства предстоит рассматривать рабочей группе, которая образована распоряжением премьер-министра Беларуси. Ее возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Фото: Алексей Столяров
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Новая структура уполномочена вырабатывать позиции по магистральным темам кооперации Беларуси и России, вносить в правительство предложения по их реализации. Группа наделена и полномочиями готовить проекты нормативных правовых актов.

Именно ей поручено обеспечивать взаимодействие с созданной в РФ рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений. В ее состав входят представители МИД, НАН, Минздрава, МАРТ, Минфина, Минтранса, МВД, ГТК, Минэнерго, Минпрома, МНС, КГБ, "Белнефтехима", Минсельхозпрода, Минэкономики, уточняет агентство.

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