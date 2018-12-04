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Рубрика: Общество

Свежая голова

Кирилл Разлогов, культуролог, критик, телеведущий
Текст: Елена Кухтенкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)

Сочетание аналитических и социальных навыков сегодня оказывается все более ценным для людей разных профессий. А вот нелюдимость и социопатия оставляют работников за бортом. Ориентируясь на собственный опыт, могу сказать, что любой человек, работающий в сфере СМИ или искусства, обязан уметь легко общаться, обладать коммуникабельностью. Исключение, пожалуй, составляют художники, которым легче работается в одиночестве. Что касается, к примеру, писателей, то социальные навыки очень сильно влияют на качество того, что они делают, и как их произведения потом воспринимаются окружающими. Поэтому могу сказать, что коммуникативные качества не подменяют таланта, но способствуют тому, чтобы этот талант был признан современниками.

Что касается кинематографа, телевидения, то все эти профессии живут за счет того, что люди - профессионалы своего дела, то есть хорошие коммуникаторы. На этом и строится их карьера.

Тем не менее, на мой взгляд, стоит различать текущий успех того или иного человека, который создает произведения, от успеха самих произведений в будущем. И объективная оценка этих произведений (хотя оценка в искусстве всегда относительна), но, скажем, оценка последующими поколениями может очень сильно отличаться от того, как "шедевр" принимают современники. И уж она совершенно не зависит от личных качеств того или иного художника. Так что здесь ситуация всегда многоплановая и далеко не однозначная.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Если говорить о технологиях в сфере кино, телевидения, то, конечно, они весьма сильно влияют и на коммуникацию, и на форму общения между людьми. Технический прогресс и дает дополнительные возможности, и накладывает дополнительные ограничения - например, люди стали меньше читать относительно того, что было в эпоху моей юности. Поэтому не скажу, что технологический прорыв - это всегда хорошо. Однако нравится нам это или нет, объективные изменения, которые происходят в нашей жизни, необходимо учитывать. Некоторые коллеги моего уже преклонного возраста сожалеют, что их представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, причем не только в повседневной жизни, но и в размышлениях о произведениях искусства, об истории, уходят в прошлое. И у нового поколения совершенно другие обо всем этом мысли. Но я не вижу в этом особого драматизма, потому что каждое поколение в этом плане отличается от предыдущего, жизнь меняется. К примеру, много говорили об исчезновении эпистолярного жанра, который пропал в конце XX века: постепенно сходил на нет с появлением смартфонов и эсэмэсок. Но он обрел совершенно новую жизнь, новые формы. Конечно, непохожие на классические, но тем не менее очень живые и непосредственные, так что все в мире относительно.

Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости
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А вот умение работать в команде в театре и кино - это вечная ценность и абсолютно неизбежная вещь.

Что я еще бы хотел отметить особым образом (но это вопрос скорее социальный, чем технологический): мы воспитывались в эпоху конвейера, когда, чтобы заставить человека работать, нужно было поставить его в наиболее сложное и неудобное для него положение, нужно было заставить его делать одну и ту же операцию 30 раз, ни на что не отвлекаясь. Сейчас, на мой взгляд, мы живем в эпоху, когда человек поставлен в наиболее удобное положение относительно того, что он делает, особенно в творческих профессиях, сегодня превалируют максимальные возможности для раскрытия своих талантов и своих способностей. В том числе и в коллективе. А сам коллектив сейчас воспринимается как особая творческая единица, группа единомышленников, которые преследуют одну общую цель, работая над совместным проектом. Не случайно слово "проект" стало в наши дни очень модным.

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