Автобус под Ивановом врезался в дерево: 13 пострадавших

В Вичуге потерявший управление рейсовый автобус врезался в дерево, сообщили в УМВД по Ивановской области. Водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял сознание.

По данным МЧС, утром 4 декабря маршрутный автобус, следовавший по улице Большой Пролетарской врезался в дерево, травмировав 12 человек. Водитель автобуса погиб.

- В Вичуге маршрутный автобус ПАЗ выехал с дороги и врезался в дерево. В автобусе находились 17 человек, 12 из них, включая двоих детей, получили травмы, - рассказал ТАСС источник в оперативных службах региона.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, в больнице он скончался от инсульта.