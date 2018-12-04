Новости

Премьер Франции объявит мораторий на повышение налогов на топливо 10:53
Прокуратура начала проверку крушения дельтаплана на Урале 10:52
Легкий военно-транспортный самолет РФ получился слишком тяжелым 10:50
Стали известны темы переговоров Путина и Мадуро 10:48
В Великобритании назвали лучшие независимые фильмы 2018 года 10:45
Подмосковную Рузу возглавила Татьяна Витушева 10:44
В Дагестане после ДТП с тремя погибшими возбудили дело 10:44
ЦБ опроверг подготовку к отслеживанию покупок валюты на бирже 10:42
Жителей Сибири предупредили о морозах до минус 50 10:41
Число пострадавших в ДТП под Ивановом выросло до 16 10:34
В Японии температура в первые дни зимы превысила 26 градусов тепла 10:32
Самый опасный для Земли астероид попал на видео 10:32
В Крыму назначили врио министра ЖКХ 10:31
Песков подтвердил планы встречи Путина с Мадуро 10:28
В Архангельске шесть человек пострадали при пожаре в аварийном доме 10:22
Москвичи смогут записать кошку или собаку к ветеринару через портал mos.ru 10:17
Фото: Самый экстремальный корейский внедорожник 10:11
В Тюмени рейсовый автобус сбил подростков на переходе 10:06
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год 10:03
Автобус под Ивановом врезался в дерево: 13 пострадавших 10:01
Россиянин Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ 10:00
На востоке Москвы убита 20-летняя девушка 09:52
Израиль приступил к поиску туннелей "Хезболлах" на границе с Ливаном 09:51
На Ямале семья попала в реанимацию с подозрением на ботулизм 09:49
Прокуратура проверит информацию об отлове детенышей моржей в ДФО 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 10:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автобус под Ивановом врезался в дерево: 13 пострадавших

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

В Вичуге потерявший управление рейсовый автобус врезался в дерево, сообщили в УМВД по Ивановской области. Водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял сознание.

В Твери отпустили подозреваемых по делу о ДТП с 13 жертвами
В Тульской области три человека погибли в ДТП

По данным МЧС, утром 4 декабря маршрутный автобус, следовавший по улице Большой Пролетарской врезался в дерево, травмировав 12 человек. Водитель автобуса погиб.

- В Вичуге маршрутный автобус ПАЗ выехал с дороги и врезался в дерево. В автобусе находились 17 человек, 12 из них, включая двоих детей, получили травмы, -  рассказал ТАСС источник в оперативных службах региона.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, в больнице он скончался от инсульта.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России могут измениться качество и вкус пива
Петербург признан культурной столицей мира
ЦБ опроверг подготовку к отслеживанию покупок валюты на бирже
Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко