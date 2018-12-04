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04.12.2018 16:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Банкоматы для снятия денег в полевых условиях покажут в Подмосковье

Текст: Иван Петров

Министерство обороны России в конце следующей недели (13 или 14 декабря) на подмосковном полигоне "Алабино" впервые представит общественности армейский банкомат на колесах. С помощью технической новинки военнослужащие смогут снимать наличные даже в полевых условиях.

Напомним, всем военным зарплату начисляют на банковские карты. Срочники получают такие карты прямо на призывном пункте, еще перед отправкой в войска. В то же время, когда идут учения, расплатиться картами в сельских магазинах не удается.

Фото: Министерство обороны РФ
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Новый комплекс мобильного военно-полевого банкомата смонтирован на шасси автомобиля "КамАЗ", рассказали "Российской газете" в военном ведомстве. Комплекс состоит из терминала для выдачи наличных, его экран выведен наружу кузова, что позволяет им пользоваться в любое время. Внутри машины оборудован мобильный офис с кассовой зоной. В нем есть все необходимое для приема и выдачи денег: аппараты для подсчета монет и купюр, а также для проверки их подлинности. Также в офисе имеются станции спутниковой и радиосвязи. Кроме того, в мобильном офисе "КамАЗа" можно будет организовать выдачу военным карт российской платежной системы "Мир".

Отмечается, что броня позволит обеспечить сохранность денег. При этом бронированы только помещения для хранения средств. Сам кузов и кабина автомобиля брони не имеют, так как подразумевается, что комплекс будет располагаться в тылу действующих подразделений и частей.

"Данный комплекс предназначен для использования в военно-полевых лагерях, в ходе учений и полевых выходов, в местах, где нет банковской инфраструктуры", - пояснили "РГ" в министерстве обороны.

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