Центральную Россию ждут снег и гололедица

Синоптики и спасатели предупредили о мокром снеге и сложной ситуации на дорогах в большинстве регионов Центрального федерального округа.

Во вторник и среду ожидаются перепады температуры от минусовых значений до ноля градусов. Это приведет к выпадению мокрого снега и образованию гололедицы на дорогах, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах и главках МЧС. Тверские спасатели опубликовали памятки для водителей и пешеходов, как вести себя на обледеневшей дороге. В ночь на среду в Твери ожидают дождь, к вечеру он перейдет в снег. Температура будет колебаться от +2 до -4 градусов.

В Белгородской области снег пойдет в среду днем и не становится до пятницы, температура будет колебаться от ноля до -1. МЧС предупредило население о неблагоприятных погодных условиях: метели, снежных заносах и гололедице на дорогах.