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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Схватка на швабрах

Рынок клининговых услуг постепенно заполняют недобросовестные компании
Текст: Анна Скрипка
Российская газета - Экономика Центрального округа №7735 (272)
Цены на уборку помещений в одном городе могут существенно различаться. Дело не в качестве средств бытовой химии и навыках персонала. На рынке клининговых услуг "чистых" во всех смыслах игроков маловато. Те же, кто уже давно обосновался здесь и заработал хорошую репутацию, вынуждены сдавать позиции перед натиском новых предпринимателей, уверенно снижающих цены. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".
Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС Когда в регионе не останется ни одной добросовестной фирмы, цены поднимутся. Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС
Когда в регионе не останется ни одной добросовестной фирмы, цены поднимутся. Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС

Так дешевле

Содержать штатных уборщиков стало невыгодно еще лет 15 назад. Условная "тетя Маша с деревянной шваброй" просто не могла справиться с работой в сверкающих торговых центрах, на модернизированных предприятиях, да и в бюджетных организациях, где новые интерьерные материалы потребовали принципиально другого ухода. Так постепенно стал расти рынок клининговых услуг. В арсенале компаний появилась и специализированная техника, и профессиональные моющие средства. Фраза "никакой хлорки" стала настоящим маркетинговым ходом, который сделал услуги клининговых фирм востребованными. Однако теперь ситуация стала близка к критической.

Фото: Ольга Журман/РГ
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- Работать стало просто невозможно, - жалуется курский предприниматель Валентина Рощупкина. - К примеру, сейчас передо мной на мониторе - условия 15 аукционов, и я надеюсь, что выиграю хотя бы один из них: ведь иначе нечем будет людям зарплату платить. Нас просто губят эти торги! Заявки подают компании из Сибири или еще откуда-то. Снижают цену на 70 процентов! Идет настоящий демпинг, и мы проигрываем.

Скептики могут в ответ на это напомнить о законах рыночной экономики: кто продает товар или услугу дешевле, тот и в выигрыше. Снижайте цену, конкурируйте. Однако Рощупкина и ее коллеги настроены воинственно.

- Как правило, этим фирмам есть за что демпинговать, - поясняет предпринимательница. - Обычно основной вид их деятельности - не уборка, а организация праздников, торговля - да все что угодно. То есть мы видим непрофессионалов. И страдают от них наши потребители. Сколько лет мы убирали помещения одной бюджетной организации - уже и не вспомнить. И вот конкурс выиграла другая фирма. И заказчики теперь мучаются, звонят, жалуются. Мол, те и не "генералят", и "химия у них ядовитая", да и сотрудники совсем не похожи на профессиональных уборщиков. Эти, с позволения сказать, конкуренты, не понимают, что наш рынок сложный, тут надо качество держать. Я их спрашиваю: "Зачем же вы сюда рветесь? Вы же работать не можете!" "А тебе какое дело?" - отмахиваются. Вот так и живем.

Расшатать доверие

Предприниматели отмечают, что многие крупные коммерческие компании сегодня ищут поставщика клининговых услуг на электронных площадках. Они как раз обращают внимание на качество, но за участие в конкурсе нужно заплатить большие деньги. Да и, как правило, объем работ там такой, что малому бизнесу не потянуть.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Когда предпринимательница Людмила Вдовина, выиграв грант как начинающий предприниматель, открывала свой центр чистоты десять лет назад, то и подумать не могла, что сегодня ей придется бороться с нечистыми во всех смыслах конкурентами.

- Самое обидное - это когда из отрасли уходят люди, проработавшие здесь много лет, -  считает она. - Те, кто забирает нашу работу благодаря законодательству о госзакупках, которое провозгласило дешевизну как главное преимущество поставщика услуг, на рынке труда творят что угодно. Могут переманить людей, а потом не заплатить. И в итоге никто в принципе не идет в клининг - просто не верят, боятся, думают: если одни так поступили, то все могут.

Валентина Рощупкина добавляет: "вырастить" уборщицу в прежнем понимании этого слова было легко, теперь же сотрудник клининговой компании учится, к примеру, в Санкт-Петербурге.

Предпринимателям предложили подписать хартию: взять на себя обязательства работать без "черного нала" и держать качество услуг на должном уровне

- Вы не думайте, что уборка - дело плевое, - замечает она. - Я свои кадры сама отправляла в Питер, и там они досконально должны были изучить весь процесс. Вы поймите, что новые материалы в отделке зданий требуют особенного подхода. Остекление, витражи, лепнина… Как вы думаете, уборщица "советского типа" с грязной тряпкой это сможет содержать годами в первозданном виде?

Предприниматели отмечают: если бы не несовершенство процедуры с закупками, недобросовестные игроки "вылетели бы с рынка со свистом". Но - не получается. Чтобы расторгнуть контракт с такой фирмой, нужно несколько независимых экспертиз, за которые необходимо заплатить. Процесс этот небыстрый, нервный и порой ведет к тому, что до конца контракта горе-уборщицы с деревянными швабрами все равно моют пол в тысячи квадратных метров "одной водой". При этом никто не даст гарантии, что в следующий раз им на смену не явятся такие же, выигравшие конкурс благодаря демпингу.

Предприниматели уверены: идет просто процесс захвата рынка в ущерб качеству услуг. Компании, которые решаются на "войну в госзакупках", просто имеют запас прочности, возможность работать в убыток. И когда в регионе не останется ни одной добросовестной фирмы, цены поднимутся. А качество - вряд ли.

Мысль о бюджете

Впрочем, таким положением дел обеспокоены не только поставщики, но и потребители клининговых услуг. Председатель общественной организации "Женщины бизнеса" и эксперт Совета по вопросам развития предпринимательства в Курске Елена Паничкина полагает, что в сложившейся ситуации надо внимательно отслеживать, как эти перемены отражаются на экономике, а потом и на бюджете.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Нас не может не волновать то, что на рынок приходят недобросовестные игроки, - говорит она. - Что они дадут бюджету? Люди там официально не трудоустроены, а добросовестные компании вынуждены сокращать свой штат. И что мы видим в итоге? Отчисления в казну снижаются, в фонды - тоже.

Как и предприниматели, Паничкина обеспокоена и падением качества услуг, и пробелами законодательства о закупках. Вместо усиления здоровой конкуренции в малом бизнесе происходит выдавливание добросовестных игроков. Поэтому общественники и решили объединиться с бизнес-сообществом, выступив с законодательной инициативой - о стандартизации деятельности таких компаний.

- Мы разработали стандарт качества клининговых услуг, - рассказала Паничкина. - А также типовую форму технического задания по профессиональной уборке для государственных заказчиков. Ее утвердили в Ассоциации русских уборочных компаний, она прошла экспертизу в Корпорации МСП. Все эти предложения уже отправили в Госдуму, привлекли депутатов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В то же время бизнес-общественники предложили добросовестным предпринимателям подписать хартию - взять на себя обязательства работать без "черного нала" и держать качество услуг на должном уровне. Паничкина надеется, что с будущего года "предложения заработают": клиенты станут отдавать предпочтение подписавшим хартию предпринимателям, а контролирующие органы повнимательнее приглядятся к "иногородним".

Предприниматели, надеясь на такой же эффект, смотрят дальше.

- Главное, чтобы значение хартии потом не обесценилось, - вздыхает Людмила Вдовина. - А то бывает, что предприниматель имеет тысячу сертификатов, а работает плохо...

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