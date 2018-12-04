Цены на уборку помещений в одном городе могут существенно различаться. Дело не в качестве средств бытовой химии и навыках персонала. На рынке клининговых услуг "чистых" во всех смыслах игроков маловато. Те же, кто уже давно обосновался здесь и заработал хорошую репутацию, вынуждены сдавать позиции перед натиском новых предпринимателей, уверенно снижающих цены. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Так дешевле

Содержать штатных уборщиков стало невыгодно еще лет 15 назад. Условная "тетя Маша с деревянной шваброй" просто не могла справиться с работой в сверкающих торговых центрах, на модернизированных предприятиях, да и в бюджетных организациях, где новые интерьерные материалы потребовали принципиально другого ухода. Так постепенно стал расти рынок клининговых услуг. В арсенале компаний появилась и специализированная техника, и профессиональные моющие средства. Фраза "никакой хлорки" стала настоящим маркетинговым ходом, который сделал услуги клининговых фирм востребованными. Однако теперь ситуация стала близка к критической.

- Работать стало просто невозможно, - жалуется курский предприниматель Валентина Рощупкина. - К примеру, сейчас передо мной на мониторе - условия 15 аукционов, и я надеюсь, что выиграю хотя бы один из них: ведь иначе нечем будет людям зарплату платить. Нас просто губят эти торги! Заявки подают компании из Сибири или еще откуда-то. Снижают цену на 70 процентов! Идет настоящий демпинг, и мы проигрываем.

Скептики могут в ответ на это напомнить о законах рыночной экономики: кто продает товар или услугу дешевле, тот и в выигрыше. Снижайте цену, конкурируйте. Однако Рощупкина и ее коллеги настроены воинственно.

- Как правило, этим фирмам есть за что демпинговать, - поясняет предпринимательница. - Обычно основной вид их деятельности - не уборка, а организация праздников, торговля - да все что угодно. То есть мы видим непрофессионалов. И страдают от них наши потребители. Сколько лет мы убирали помещения одной бюджетной организации - уже и не вспомнить. И вот конкурс выиграла другая фирма. И заказчики теперь мучаются, звонят, жалуются. Мол, те и не "генералят", и "химия у них ядовитая", да и сотрудники совсем не похожи на профессиональных уборщиков. Эти, с позволения сказать, конкуренты, не понимают, что наш рынок сложный, тут надо качество держать. Я их спрашиваю: "Зачем же вы сюда рветесь? Вы же работать не можете!" "А тебе какое дело?" - отмахиваются. Вот так и живем.

Расшатать доверие

Предприниматели отмечают, что многие крупные коммерческие компании сегодня ищут поставщика клининговых услуг на электронных площадках. Они как раз обращают внимание на качество, но за участие в конкурсе нужно заплатить большие деньги. Да и, как правило, объем работ там такой, что малому бизнесу не потянуть.

Когда предпринимательница Людмила Вдовина, выиграв грант как начинающий предприниматель, открывала свой центр чистоты десять лет назад, то и подумать не могла, что сегодня ей придется бороться с нечистыми во всех смыслах конкурентами.

- Самое обидное - это когда из отрасли уходят люди, проработавшие здесь много лет, - считает она. - Те, кто забирает нашу работу благодаря законодательству о госзакупках, которое провозгласило дешевизну как главное преимущество поставщика услуг, на рынке труда творят что угодно. Могут переманить людей, а потом не заплатить. И в итоге никто в принципе не идет в клининг - просто не верят, боятся, думают: если одни так поступили, то все могут.

Валентина Рощупкина добавляет: "вырастить" уборщицу в прежнем понимании этого слова было легко, теперь же сотрудник клининговой компании учится, к примеру, в Санкт-Петербурге.

Предпринимателям предложили подписать хартию: взять на себя обязательства работать без "черного нала" и держать качество услуг на должном уровне

- Вы не думайте, что уборка - дело плевое, - замечает она. - Я свои кадры сама отправляла в Питер, и там они досконально должны были изучить весь процесс. Вы поймите, что новые материалы в отделке зданий требуют особенного подхода. Остекление, витражи, лепнина… Как вы думаете, уборщица "советского типа" с грязной тряпкой это сможет содержать годами в первозданном виде?

Предприниматели отмечают: если бы не несовершенство процедуры с закупками, недобросовестные игроки "вылетели бы с рынка со свистом". Но - не получается. Чтобы расторгнуть контракт с такой фирмой, нужно несколько независимых экспертиз, за которые необходимо заплатить. Процесс этот небыстрый, нервный и порой ведет к тому, что до конца контракта горе-уборщицы с деревянными швабрами все равно моют пол в тысячи квадратных метров "одной водой". При этом никто не даст гарантии, что в следующий раз им на смену не явятся такие же, выигравшие конкурс благодаря демпингу.

Предприниматели уверены: идет просто процесс захвата рынка в ущерб качеству услуг. Компании, которые решаются на "войну в госзакупках", просто имеют запас прочности, возможность работать в убыток. И когда в регионе не останется ни одной добросовестной фирмы, цены поднимутся. А качество - вряд ли.

Мысль о бюджете

Впрочем, таким положением дел обеспокоены не только поставщики, но и потребители клининговых услуг. Председатель общественной организации "Женщины бизнеса" и эксперт Совета по вопросам развития предпринимательства в Курске Елена Паничкина полагает, что в сложившейся ситуации надо внимательно отслеживать, как эти перемены отражаются на экономике, а потом и на бюджете.

- Нас не может не волновать то, что на рынок приходят недобросовестные игроки, - говорит она. - Что они дадут бюджету? Люди там официально не трудоустроены, а добросовестные компании вынуждены сокращать свой штат. И что мы видим в итоге? Отчисления в казну снижаются, в фонды - тоже.

Как и предприниматели, Паничкина обеспокоена и падением качества услуг, и пробелами законодательства о закупках. Вместо усиления здоровой конкуренции в малом бизнесе происходит выдавливание добросовестных игроков. Поэтому общественники и решили объединиться с бизнес-сообществом, выступив с законодательной инициативой - о стандартизации деятельности таких компаний.

- Мы разработали стандарт качества клининговых услуг, - рассказала Паничкина. - А также типовую форму технического задания по профессиональной уборке для государственных заказчиков. Ее утвердили в Ассоциации русских уборочных компаний, она прошла экспертизу в Корпорации МСП. Все эти предложения уже отправили в Госдуму, привлекли депутатов.

В то же время бизнес-общественники предложили добросовестным предпринимателям подписать хартию - взять на себя обязательства работать без "черного нала" и держать качество услуг на должном уровне. Паничкина надеется, что с будущего года "предложения заработают": клиенты станут отдавать предпочтение подписавшим хартию предпринимателям, а контролирующие органы повнимательнее приглядятся к "иногородним".

Предприниматели, надеясь на такой же эффект, смотрят дальше.

- Главное, чтобы значение хартии потом не обесценилось, - вздыхает Людмила Вдовина. - А то бывает, что предприниматель имеет тысячу сертификатов, а работает плохо...