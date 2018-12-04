Лауреатом "Большой книги" стала Мария Степанова

На торжественной церемонии в Доме Пашкова в Москве наградили лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" за 2018 год.

В длинный список 13-го премиального сезона вошла 41 книга, в короткий - 8, среди которых "Бюро проверки" Александра Архангельского, "Июнь" Дмитрия Быкова, "Люди черного дракона" Алексея Винокурова, "Радуга и Вереск" Олега Ермакова, "Театр отчаяния. Отчаянный театр" Евгения Гришковца, "Прыжок в длину" Ольги Славниковой, "Памяти памяти" Марии Степановой и "Рецепты сотворения мира" Андрея Филимонова.

По решению Литературной академии обладателем первой премии стала Мария Степанова. Вторую премию получил Александр Архангельский, который призвал всех к солидарности, также призвал внести вклад в сбор средств для "Журнального зала". Третью премию получил Дмитрий Быков.

Быков - единственный пока что трижды лауреат "Большой книги". В 2005 он стал самым первым обладателем первой премии за роман-биографию "Пастернак", а в 2011 - уже получил третью премию за роман "Остромов, или Ученик чародея".

Приз за вклад в литературу получила Людмила Петрушевская, которая не приняла подарочный букет, артистично заметив: "Я срезанные цветы не люблю. Цветы должны быть в горшке. Тогда они долго стоят, я с ними разговариваю".

Лауреатами народного голосования "Большой книги", участие в котором приняли почти две тысячи человек, в 2018 году стали Дмитрий Быков (первое место), Андрей Филимонов и Олег Ермаков.