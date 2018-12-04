Минстрой повысил стоимость жилья для 12 регионов

Минстрой подготовил расчеты по ценам на жилье, которые исполь­зуются для социальных выплат на приобретение недвижимости. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на первое полугодие 2019 года составит 43 360 рублей. Также подготовлены показатели средней рыночной стоимости жилой недвижимости по регионам страны на первый квартал 2019 года.

В сравнении со вторым полугодием 2018 года норматив стоимости одного квадратного метра вырастет на 607 рублей. По регионам самые высокие цены на жилье установлены в Москве (91 670 рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (71 053), Сахалинской области (69 467), Ненецком автономном округе (63 535) и Ямало-Ненецком (59 154 рубля) автономных округах, Московской области (61 040) и Якутии (58 420).

Самые низкие цены традиционно на юге страны: в Дагестане (29 655 рублей за квадратный метр), Кабардино-Балкарии (29 970), Калмыкии (30 096), Ставропольском крае (30 526).

В сравнении с четвертым кварталом 2018 года средние цены на жилую недвижимость в регионах остались на прежнем уровне в 70 субъектах РФ, повысились в 12, понизились в одном.

Сильнее всего цены выросли в Ненецком (на 3369 рублей за квадратный метр, до 63 535 рублей) и Ямало-Ненецком (на 3137 рублей, до 59 154 рублей) автономных округах, Севастополе (на 2590 рублей, до 48 844 рублей), Крыму (на 2524 рубля, до 47 603 рублей). В среднем на 2 тысячи рублей метр недвижимости подорожал в Краснодарском и Камчатском крае, Мордовии и Татарстане, Иркутской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Упали цены только в Тыве (на 1126 рублей, до 39 454 рублей).

Цены минстроя близки к минимальной планке по региону. В Москве квартиры стоимостью под 100 тысяч рублей за метр можно найти в нескольких новостройках

"Цены минстроя традиционно ниже рыночных, - объясняет Олег Репченко, руководитель аналитического центра "Индикаторы Рынка Недвижимости". - Они скорее близки к минимальной планке в регионе. К примеру, в Москве можно найти квартиры с ценой, близкой к 100 тысячам рублей за квадратный метр в нескольких новостройках внутри МКАД, в основном на низкой стадии готовности".

Размер средней стоимости квадратного метра применяется для расчета социальных выплат, которые предоставляются на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Получатели этих средств могут увеличивать площадь приобретаемого помещения, повышать его класс или выбирать наиболее подходящий район, используя собственные средства.

Осенью этого года перед минстроем была поставлена задача пересмотреть методику расчета норматива стоимости квадратного метра и средней рыночной цены жилой недвижимости по регионам. Недавно министерством разработан проект новой методики с формулами расчета. Она заменит собой прежнюю, утвержденную Федеральным агентством по строительству и ЖКХ 5 марта 2013 года.

Из методики предполагается исключить понижающий коэффициент 0,92, который учитывает долю затрат, направленную на оплату услуг риелторов, нотариусов, государственных пошлин и иных затрат, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это связано с тем, что сегодня оплата этих услуг не учитывается органами статистики при определении средней стоимости строительства квадратного метра.

А понижающий коэффициент 0,85 планируется заменить на региональный коэффициент, рассчитанный на основании данных Росстата. Это позволит создать дифференциацию для субъектов за счет разницы стоимости строительства в городах и сельской местности.

Предполагается, что новый метод расчета сделает цены приближенными к рыночным.